Tim nasional Pantai Gading berhasil mencetak gol ke gawang tim nasional Jerman dalam pertandingan yang digelar antara kedua tim pada Sabtu malam ini, sebagai bagian dari pertandingan putaran kedua Grup 5 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Pantai Gading mengejutkan lawannya, Jerman, dengan gol yang dicetak oleh kapten tim, Franck Kessié—bintang Al-Ahli Saudi—setelah 30 menit pertandingan berlangsung.

Kessie mencatatkan peristiwa yang mencolok di Piala Dunia ini karena ia membuat timnas Jerman tertinggal dalam skor saat menghadapi lawan dari Afrika untuk keempat kalinya sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Menurut data historis yang dipublikasikan oleh akun Mr. Sheep melalui platform X, Jerman pernah tertinggal dari tiga tim Afrika di Piala Dunia sebelum pertandingan hari ini.

Kali pertama terjadi pada edisi 1970 ketika Maroko unggul satu gol sebelum Jerman berhasil membalikkan keadaan dan menang 2-1.

Pada Piala Dunia 1982, Jerman mengalami salah satu kekalahan paling terkenal di babak penyisihan grup saat dikalahkan Aljazair dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa yang dikenal sebagai “Skandal Gijón”, yang mengubah sistem penyelenggaraan babak terakhir fase grup Piala Dunia untuk mencegah manipulasi yang terjadi pada pertandingan berikutnya antara Austria dan Jerman guna mengeliminasi “Pejuang Gurun”, menurut pengakuan yang menodai integritas edisi tersebut.

Adapun kali ketiga terjadi pada edisi 2014 ketika Ghana sempat unggul atas Jerman sebelum pertandingan berakhir imbang 2-2, dalam turnamen yang kemudian dimenangkan oleh Jerman.

Dalam pertandingan hari ini, gol Kessié menentukan hasil babak pertama yang berakhir dengan keunggulan tim Pantai Gading, yang berambisi meraih kemenangan baru untuk memuncaki grup dan memastikan lolos ke babak 32 besar, setelah sebelumnya mengalahkan Ekuador pada putaran pertama.

Baca juga: