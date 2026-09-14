Sebuah laporan media, hari Senin ini, memuji penampilan yang ditunjukkan Barcelona pada musim ini, khususnya terkait penguasaan bola.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Barcelona menampilkan performa memukau di awal musim ini di segala lini, di mana Blaugrana menguasai bola secara dominan dan menunjukkan kesabaran yang mencolok dalam menyerang, di mana para pemain mengoper bola dengan lancar sambil mencari celah.

Buktinya adalah mereka menyelesaikan lebih dari 700 umpan dalam tiga pertandingan terakhir mereka melawan Valencia, Feyenoord, dan Levante.

Melawan Valencia, Barcelona menyelesaikan 728 umpan, dan pada laga pembuka mereka di kompetisi besar Eropa melawan Feyenoord, mereka menyelesaikan 746 umpan.

Dan di Stadion Ciutat de Valencia, statistiknya tetap berdekatan, di mana Barcelona menyelesaikan 711 umpan.

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Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam lima menit pertama, sebelum gol Xavi Espart, Levante hampir tidak menyentuh bola, sementara Barcelona menguasai penguasaan bola secara memukau.

Barcelona memulai musim dengan 463 umpan pada pertandingan melawan Elche, 560 umpan melawan Athletic Bilbao, dan 585 umpan melawan Rayo Vallecano.

Namun dalam tiga pertandingan terakhir, tim menunjukkan kemampuan mengoper yang lebih baik. Kita akan melihat apakah mereka mampu mempertahankan momentum ini melawan Racing Santander pada hari Rabu.

Di Stadion Ciutat de Valencia, Barcelona mencatatkan persentase penguasaan bola tertinggi mereka musim ini. Persentase penguasaan bola tim Katalan itu mencapai 75%, melampaui angka 74% yang mereka raih di Stadion Valencia, dan angka 72% yang mereka catatkan pada pertandingan Liga Champions Eropa melawan Feyenoord. Dengan demikian, statistik tiga pertandingan terakhir menunjukkan bahwa Barcelona melanjutkan tren peningkatannya di awal musim ini.