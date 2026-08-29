Hasil undian babak liga di ajang Liga Champions Eropa musim 2026-2027 menghadirkan sejumlah laga berat bagi Real Madrid.

Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" pada hari Sabtu ini mengumumkan jadwal pertandingan, di mana Real Madrid akan mengawali perjalanannya dengan laga berat menghadapi Inter di Stadion "Santiago Bernabeu".

Berikut jadwal lengkap pertandingan Real Madrid:

8 September

Real Madrid × Inter (Santiago Bernabeu).

14 Oktober

Roma × Real Madrid — (tandang).

21 Oktober

Real Madrid × Leipzig — (Santiago Bernabeu).

4 November

AEK Athena × Real Madrid — (tandang).

24 November

Real Madrid × PSV Eindhoven — (Santiago Bernabeu).



9 Desember

Arsenal × Real Madrid — (tandang).

19 Januari

Real Madrid × LASK — (Santiago Bernabeu).

27 Januari

Shakhtar Donetsk × Real Madrid — (tandang).



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Undian ini digelar dalam sistem baru Liga Champions Eropa, yang menampung 36 tim dalam satu babak liga, di mana setiap tim memainkan 8 pertandingan menghadapi 8 lawan berbeda, dengan rincian dua pertandingan dari setiap pot, satu di kandang dan satu lagi di tandang.

Delapan tim yang menempati peringkat teratas langsung lolos ke babak 16 besar, sementara tim-tim yang menduduki peringkat kesembilan hingga kedua puluh empat akan menjalani babak play-off dengan sistem kandang dan tandang untuk memperebutkan sisa tiket ke babak 16 besar, sedangkan tim-tim dari peringkat 25 hingga terakhir tersingkir dari turnamen tanpa turun ke Liga Europa.