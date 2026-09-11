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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Awal yang luar biasa: Gol kesepuluh membawa En-Nesyri ungguli Benzema di Liga Saudi

Y. En-Nesyri
K. Benzema
Al-Faisaly vs Al Ittihad
Al-Faisaly
Al Ittihad
Saudi Pro League
Maroko
Prancis
Arab Saudi

Penyerang Maroko itu mengalahkan awal karier rekannya asal Prancis

Penyerang Al Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, berhasil mengungguli pendahulunya asal Prancis, Karim Benzema, di Liga Roshn Arab Saudi, setelah mencetak gol kesepuluhnya di kompetisi tersebut.

Al Ittihad bertandang ke markas Al Faisaly, hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Al Majmaah, pada pekan ketujuh Liga Roshn.

Pertandingan ini menyaksikan penampilan gemilang penyerang Maroko Youssef En-Nesyri, yang mencetak dua gol, keduanya berkat umpan rekan setimnya asal Nigeria, George Ilenikhena.

En-Nesyri mencapai gol kesepuluhnya bersama klub Al Ittihad di Liga Roshn Arab Saudi, tepatnya pada pertandingan ke-20 yang dilakoninya bersama klub tersebut di kompetisi ini, sejak bergabung dengan klub tersebut dari Besiktas pada bursa transfer musim dingin lalu.

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Al Ittihad crest
Al Ittihad
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Penyerang Maroko itu mengungguli Karim Benzema yang mengibarkan panji Al Ittihad selama dua setengah musim, sejak bergabung dengan klub tersebut dari Real Madrid pada musim panas 2023, sebelum pindah ke Al Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu.

Benzema baru mencapai gol kesepuluhnya bersama klub Al Ittihad di Liga Roshn Arab Saudi pada pertandingan ke-23, tepatnya saat kemenangan atas Al Taawoun 2-1, pada pekan kedua musim 2024-2025.

Para pendukung "Sang Harimau" berharap awal yang kuat dari En-Nesyri ini menjadi pertanda terulangnya apa yang dilakukan Benzema, ketika ia membawa Al Ittihad meraih ganda gelar Liga Roshn dan Piala Penjaga Dua Kota Suci untuk pertama kalinya dalam sejarah, pada musim 2024-2025.

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