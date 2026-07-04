Awal yang kurang menguntungkan bagi Míchel: Ajax yang tampil lemah menelan kekalahan dalam laga persahabatan pertamanya melawan Panathinaikos

Ajax telah memulai persiapan untuk musim 2026/27 dengan kekalahan 1-3 dari Panathinaikos. Di Ermelo, tim asuhan pelatih debutan Míchel sudah tertinggal sejak awal, berhasil bangkit kembali melalui Don-Angelo Konadu sebelum babak pertama berakhir, namun harus melihat tim asal Yunani itu semakin menjauh setelah jeda.

Sebelum kick-off, dilakukan satu menit hening untuk mengenang meninggalnya anggota kehormatan Ajax, Hans Bijvank. Para pemain asal Amsterdam itu bermain dengan mengenakan pita duka dan kemudian memulai pertandingan persahabatan pertama mereka dalam persiapan ini, di mana Pharell Nash diturunkan sebagai starter menggantikan Mika Godts yang absen. Godts sebenarnya dijadwalkan menjadi starter, tetapi harus mundur pada menit-menit terakhir karena alasan pribadi.

Fase awal pertandingan jelas dikuasai oleh Panathinaikos. Ajax nyaris tidak mampu menciptakan ancaman di lini serang, sementara tim asal Yunani itu langsung dua kali mengancam gawang Maarten Paes. Setelah seperempat jam pertandingan, gol pembuka yang pantas tercipta. Andrew Tetteh dikirim ke lini belakang lewat umpan terobosan dan tetap tenang dalam penyelesaian akhir setelah sprint panjang: 0-1.

Setelah itu, Panathinaikos tetap menjadi tim yang paling berbahaya. Tetteh kembali muncul di depan gawang, tetapi kali ini Paes berhasil mencegah gol kedua dengan penyelamatan yang bagus. Gol kedua itu akhirnya tercipta tak lama kemudian. Setelah serangan yang dieksekusi dengan lancar di kotak penalti yang ramai, Anass Zaroury menyelesaikan peluang dengan tenang dan menggandakan keunggulan tim asal Yunani tersebut.

Ajax perlahan-lahan mampu bangkit setelah tertinggal 0-2 dan menciptakan beberapa peluang sebelum jeda. Don-Angelo Konadu mendapat dua kesempatan untuk melepaskan tembakan, sementara Oscar Gloukh dan Steven Berghuis juga menciptakan ancaman. Tepat sebelum babak pertama berakhir, hal itu berbuah gol balasan. Setelah tendangan bebas yang diperoleh berkat usaha Sean Steur, Konadu mencetak gol dengan sundulan cerdik ke arah berlawanan: 1-2.

Segera setelah babak pertama berakhir, Ajax menurunkan susunan pemain yang sepenuhnya baru, dengan hanya Nash yang tetap berada di lapangan. Babak kedua untuk waktu yang lama minim momen penting, sebagian karena Panathinaikos juga melakukan banyak pergantian pemain. Momen paling menegangkan terjadi ketika kiper Ajax, Paul Reverson, menggagalkan peluang besar tim tuan rumah dengan penyelamatan gemilang.

Di pertengahan babak kedua, keputusan akhirnya tercipta. Maher Carrizo terpeleset di sisi kiri, yang kemudian dimanfaatkan oleh Panathinaikos. Umpan silang tersebut sampai ke Valentín Taborda, yang menyundulnya dengan tepat dan mengubah skor menjadi 1-3.

Ajax masih berusaha membalas di menit-menit akhir. Peluang terbesar dimiliki oleh Carrizo, yang setelah merebut bola dari Dies Janse, menusuk ke dalam dan mengincar sudut gawang, namun tendangan diagonalnya melebar tipis. Akibatnya, skor tetap 1-3 dan Ajax memulai rangkaian pertandingan persahabatan dengan kekalahan melawan Panathinaikos.