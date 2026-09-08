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Awal yang buruk: Enrique peringatkan para bintang Paris sebelum laga Liga Champions

Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
Champions League
Ligue 1
Spanyol
Prancis
Slovakia

Tidak ada ruang untuk percaya diri berlebihan

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain yang menjadi juara Eropa dua kali beruntun pada 2025 dan 2026, meminta para pemainnya pada hari Selasa ini untuk keluar dari "zona nyaman".

Hal itu disampaikan menjelang laga, besok Rabu, dalam awal perjalanan Paris di ajang Liga Champions Eropa menghadapi Slovan Bratislava yang dilatih oleh Yaya Toure.

Pelatih asal Spanyol itu berkata, dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Masa lalu adalah masa lalu, dan kami harus memperbarui SIM setiap tahun. Semua orang punya motivasi untuk bermain melawan kami, dan kami harus menerima itu serta keluar dari zona nyaman kami. Saya siap membuktikan bahwa kami harus menciptakan ulang diri kami setiap hari."

Luis Enrique mengakui bahwa jika hanya melihat pada hasil tim di Liga Prancis, setelah meraih dua hasil imbang dan satu kekalahan, maka hasilnya tergolong "bencana", tetapi ia juga menjelaskan pada saat yang sama bahwa ia berupaya untuk "memberi nilai" pada apa yang benar-benar terjadi di dalam lapangan.

Ia menambahkan: "Ada hal-hal yang harus diperbaiki, tetapi kami layak mendapatkan poin yang lebih banyak di Liga Prancis."

Champions League
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB

Tentang laga pembuka melawan Slovan Bratislava, mantan direktur teknik Barcelona dan timnas Spanyol itu mengakui bahwa laga tersebut "tampak mudah secara kasat mata", tetapi ia mengingatkan agar tidak lengah dan tidak terlalu percaya diri.

Enrique menutup: "Ini adalah turnamen yang paling sulit. Berapa banyak tim yang bisa memenangkannya? Enam, delapan, atau lima tim. Selisihnya sangat tipis. Kami berambisi meraih awal yang sangat baik. Kami akan menjalani laga yang tampak mudah secara kasat mata, tetapi tidak ada laga yang mudah. Kami harus menjaga fokus."

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