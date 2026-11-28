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Manchester United tidak butuh waktu lama di bawah arahan pelatih kepala barunya, Mauricio Pochettino, hingga terlihat jelas betapa sulitnya tugas yang menanti sang pelatih di Old Trafford. Baru tiga laga ditangani pelatih asal Argentina itu, tim sudah dihadapkan pada serangkaian hasil telak yang mengembalikan nama mereka ke catatan sejarah "negatif" yang tak pernah muncul selama lebih dari enam dekade, sekaligus menempatkan awal kiprahnya di klub di bawah tekanan sejak dini.

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Melawan Brentford, United menelan kekalahan telak 0-4 pada Sabtu malam ini dalam pekan ke-12 Liga Primer Inggris , sekaligus melengkapi rentetan tiga laga liga beruntun dengan kebobolan empat gol atau lebih. Menurut statistik yang diunggah akun "Squawka", hal itu belum pernah dialami tim sejak 1961, setelah gawang mereka bobol empat kali saat melawan Aston Villa, kemudian Liverpool, dan terakhir Brentford.

Rentetan ini diawali dengan hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa pada 8 November (di bawah asuhan pelatih sebelumnya, Michael Carrick), sebelum kalah 0-4 dari Liverpool pada 22 November, lalu tumbang dengan skor serupa dari Brentford hari ini, 28 November. Dengan demikian, United kebobolan 12 gol dalam tiga laga beruntun dan hanya mencetak empat gol, semuanya saat menghadapi Aston Villa.

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Bukan hanya soal kebobolan, akun "Mister Chip" di platform X mengungkapkan bahwa Manchester United kalah dalam dua laga beruntun di kasta tertinggi Liga Inggris dengan selisih empat gol atau lebih, untuk pertama kalinya sejak Desember 1963.

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Opta juga mengonfirmasi catatan tersebut, seraya menyebut bahwa terakhir kali tim kalah dalam dua laga liga beruntun dengan selisih minimal empat gol terjadi pada Boxing Day 1963.

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Catatan-catatan ini bertepatan dengan laga-laga awal Pochettino, yang belum meraih satu kemenangan pun dalam tiga pertandingan pertamanya bersama tim. Sang pelatih kalah 0-4 dari Liverpool di liga pada laga perdananya, lalu bermain imbang 2-2 dengan Sporting Lisbon di Liga Champions, sebelum menelan kekalahan kedua di kompetisi domestik dari Brentford dengan skor yang sama malam ini.

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Dari sisi catatan Manchester United di liga musim ini, kekalahan dari Brentford menjadi yang keenam bagi tim, di samping lima hasil imbang dan hanya satu kemenangan, sehingga mereka tetap mengoleksi 8 poin setelah 12 laga. Sebelumnya, tim telah mengumpulkan 8 poin dari 11 pekan pertama, sebelum menelan kekalahan baru hari ini yang membuat mereka tetap tertahan di peringkat ke-19 (kedua dari bawah) klasemen.

Di sisi lain, Brentford mengoleksi 20 poin setelah meraih kemenangan kelima di kompetisi ini, di samping lima hasil imbang dan dua kekalahan, sehingga naik ke peringkat kelima.

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Tim tersebut juga meraih kemenangan pertamanya atas Manchester United di Old Trafford dalam ajang Liga Primer Inggris, berkat efektivitas lini serang mereka dan kesalahan beruntun di lini belakang tuan rumah.

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