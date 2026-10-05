Saat mengambil alih jabatan, pelatih baru tim nasional Jerman Jürgen Klopp kadang digambarkan sebagai pesulap atau bahkan mesias. Orang sebenarnya sudah bisa menduganya, kini sudah tahu pasti: mendatangkan Klopp lalu tiba-tiba kembali menjadi kekuatan puncak dunia, ternyata tidak sesederhana itu. Untuk menenangkan semua pihak: di mantan klub-klubnya, Borussia Dortmund dan Liverpool, juga tidak sesederhana itu. Di sana pun butuh waktu sampai ia membentuk mesin-mesin sukses yang dikenang itu sesuai kehendaknya.

Neraca Klopp setelah fase pertama laga internasional adalah: hasil imbang yang sangat beruntung di Belanda, kekalahan kandang yang tidak perlu melawan Yunani, kemenangan meyakinkan atas Serbia yang sangat lemah, dan kini sebagai penutup hasil 0-0 meski tampil sangat dominan di Yunani. Lolos ke perempat final Nations League masih sangat jauh. Julian Nagelsmann, omong-omong, masih bisa melakukannya dengan mudah pada 2024, saat itu Jerman pada akhirnya baru tersingkir di semifinal oleh Portugal yang kemudian menjadi juara.

Setelah itu, performa tim DFB di bawah Nagelsmann terus menurun hingga bencana di Piala Dunia. Dibandingkan itu, tim pilihan ini tampil lebih mengandalkan duel dan fisik dalam empat laga pertama di bawah Klopp, bahkan sesekali memicu keributan antarpemain. Selain itu, fokus Klopp pada gegenpressing semakin terlihat dari laga ke laga, yang membawa kita pada mungkin kesimpulan terbesar dari awal kiprahnya sebagai pelatih tim nasional: dari segi personel, Klopp tampak terbuka untuk apa pun, tetapi secara taktik tidak bisa ditawar.

Untuk empat pertandingan itu, ia memanggil 43 pemain dalam dua skuad yang sedikit saling tumpang tindih, 36 di antaranya dimainkan, termasuk sepuluh debutan. Sementara itu, bagi semua pesepakbola Jerman lainnya, pintu masih "terbuka lebar", seperti yang ditekankan Klopp di setiap kesempatan. Semua orang boleh ikut ambil bagian, begitu pesannya. Tetapi siapa pun yang ingin ikut, harus tahu: ia akan bermain dalam sistem 4-3-3 andalan Klopp dengan fokus pada gegenpressing dan serangan cepat melalui sayap.

IMAGO

Klopp mengakhiri satu perdebatan soal Kimmich dan memicu yang baru

Yang membuatnya menarik terutama adalah persaingan di lini tengah. Dalam waktu belakangan, tim DFB biasanya bermain dengan dua gelandang bertahan. Klopp, sebaliknya, memakai dua gelandang nomor delapan dan satu playmaker yang lebih dalam. Awalnya, posisi ini diambil alih kapten Joshua Kimmich, yang lewat keputusan pertama Klopp sebagai pelatih digeser dari bek kanan ke tengah. Setelah penampilan yang tidak beruntung di kandang melawan Yunani, Kimmich harus pulang sesuai rencana - tetapi bertentangan dengan keinginannya.

Setelah itu, Aleksandar Pavlovic, rekan setimnya dari Bayern Munchen, mengambil alih dan tampil meyakinkan. Diskusi tentang peran Kimmich ke depan pun logis bermunculan, tetapi hanya dimoderasi secara kurang baik oleh Klopp dan bahkan diperkuat oleh beberapa pernyataan ceplas-ceplos ("Saya bisa bilang kepada Jo: makin sering orang bertanya, makin kecil kemungkinan dia mendapatkan apa yang dia inginkan."). Pada akhirnya, sebelum fase laga internasional ini Klopp mengakhiri satu perdebatan soal Kimmich (bek kanan atau di tengah?), tetapi kemudian memicu perdebatan Kimmich yang sama sekali baru (masih dibutuhkan atau tidak?).

Sementara itu, alasan perdebatan Kimmich yang pertama tidak kembali terbuka adalah Philipp Treu. Pemanggilan bek kanan berusia 25 tahun dari Freiburg itu beserta perannya sejauh ini dianggap sebagai sulap pertama Klopp di tim DFB. Sebagai satu-satunya pemain, Treu tiga kali tampil di starting XI dan selalu menunjukkan performa solid hingga bagus. Ia punya potensi untuk memperbaiki posisi problematis Jerman yang seolah abadi itu dalam jangka panjang.

Aneh tapi nyata: hampir tidak ada pemain yang kemungkinan besar seaman debutan Treu untuk mempertahankan tempatnya pada laga internasional berikutnya di Serbia pada 13 November. Di hampir semua posisi lain, persaingan justru tampak sepenuhnya terbuka.

IMAGO

Tim DFB: banyak pilihan di lini tengah, minim opsi di lini serang

Marc-Andre ter Stegen sebelumnya telah dinyatakan Klopp sebagai kiper utama sementara. Namun, dalam satu-satunya penampilannya di Amsterdam, pemain 34 tahun itu tampil antara genial dan nekat. Jonas Urbig yang 11 tahun lebih muda meninggalkan kesan yang lebih baik dalam dua pertandingannya dan tidak kebobolan. Masalahnya: di Bayern Munchen ia hanya kiper cadangan.

Di jantung pertahanan, para pemain senior berada di bawah tekanan. Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck goyah melawan Belanda, sementara di laga-laga lainnya Jerman bertahan lebih stabil - terutama Yann Aurel Bisseck dan Malick Thiaw tampil meyakinkan.

Persaingan di lini tengah sementara itu tidak hanya terbatas pada Kimmich dan Pavlovic. Dengan Florian Wirtz, Tom Bischof, Felix Nmecha, Jamal Musiala yang saat ini cedera, dan sejumlah debutan, termasuk Bambase Conte yang dipuji mencolok oleh Klopp, sang pelatih tim nasional juga punya banyak pilihan di dua posisi setengah. Kebangkitan Wirtz, yang sedang kesulitan di Liverpool, menjadi pencapaian besar kedua Klopp setelah penemuan Treu. Di Yunani, pemain 23 tahun itu bahkan berperan sebagai kapten.

Di sisi sayap, terutama debutan Derry Scherhant mengajukan diri untuk mendapat kesempatan bermain lagi. Sebaliknya, pilihan di pusat lini serang tampak cukup minim. Pemain andalan Kai Havertz harus pulang karena cedera setelah tampil singkat melawan Belanda. Para penggantinya, Younes Ebnoutalib, Nick Woltemade, dan Jonathan Burkardt, semuanya mengecewakan.

Menjadi gambaran yang tepat bahwa Jerman, meski jelas dominan dalam tiga dari empat pertandingan dan total melepaskan 74 tembakan, hanya mampu mencetak tiga gol, dan semuanya dicetak oleh pemain lini tengah. Harapan di lini depan kini lebih bertumpu pada striker U21 yang menjanjikan, Paris Brunner dan Nicolo Tresoldi. Mungkin Klopp juga masih akan berubah pikiran soal Deniz Undav, yang kali ini tidak dipanggil.