Pemain top perlu punya selebrasi gol sendiri. Nicolas Jackson berdiri dengan wajah tanpa ekspresi, mengacungkan ibu jari secara mendatar ke arah kamera televisi dan perlahan memutarnya ke atas, sebelum tiba-tiba mengarahkannya ke bawah. Aksi itu ditutup dengan gestur "penggal kepala" yang di liga lain, seperti dalam kasus Paris Brunner di Monaco, bahkan bisa berujung skorsing panjang.

Namun, tidak demikian di Premier League, tempat Jackson kembali bermain musim ini. Pada musim panas 2025, Chelsea, melalui pelatih Enzo Maresca, merasa tidak ada lagi dasar untuk melanjutkan kerja sama dengan sang penyerang. Jackson akhirnya dipinjamkan ke Bayern Munich sebagai pelapis Harry Kane.

Di sana, ia tampil cukup baik dengan sebelas gol dan empat assist dalam 34 pertandingan resmi. Namun, menurut Bayern, penampilannya belum cukup untuk membuat klub mempermanenkannya dengan harga yang telah ditetapkan sebesar 65 juta euro. Hal itu bisa dimengerti: Jackson belum menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi penerus jangka panjang Harry Kane, yang saat ini masih tak tergantikan.

Jackson pun kembali ke Chelsea. Klub itu tidak menurunkan harga yang diminta, meski tidak menawarkan masa depan baginya di Stamford Bridge. Pada akhir Agustus, Aston Villa akhirnya merekrutnya karena sangat membutuhkan pengganti Ollie Watkins, yang telah hengkang, di posisi penyerang tengah. Klub asal Birmingham itu membayar biaya transfer 55 juta euro untuk Jackson, dan jumlah tersebut masih bisa naik menjadi 75 juta euro melalui bonus berdasarkan pencapaian.

Bagaimana awal musim Aston Villa dan Nicolas Jackson?

Secara pribadi, Jackson meraih sukses, meski Villa, yang berada di posisi kelima dari bawah klasemen Premier League, sejauh ini belum tampil baik, setidaknya di liga. Ia mencetak lima gol dalam delapan pertandingan resmi bersama klub barunya, dua di antaranya pekan ini saat Villa menang meyakinkan 6-0 atas Fenerbahce di Liga Champions. Gol-gol itu kembali diiringi selebrasi khasnya. Jackson belum menjelaskan makna selebrasi tersebut sehingga memicu spekulasi di internet. Penjelasan yang paling masuk akal: itu adalah gestur "gladiator". Ibu jari yang diarahkan ke bawah dan gerakan menyayat leher menandakan tuntutan agar petarung yang kalah dibunuh. Penjelasan itu tidak membuat selebrasinya lebih pantas, tetapi membuatnya lebih khas.

IMAGO

Para pendukung Villa tak akan peduli bagaimana Jackson merayakan gol. Yang penting bagi mereka adalah salah satu pemain yang sangat mereka harapkan itu terus mencetak gol. Begitu pula Leon Goretzka, yang setelah pindah dari Bayern Munich melakoni penampilan pertamanya musim ini saat melawan Fenerbahce setelah lama absen akibat cedera. Peluang Jackson untuk terus mencetak gol cukup besar karena di klub juara Liga Europa musim lalu itu ia kembali bekerja dengan pelatih favoritnya. Jackson pernah bekerja sama dengan Unai Emery di Villarreal beberapa tahun lalu dan menjuarai Liga Europa di bawah asuhannya. "Bermain untuk pelatih ini sangat penting," katanya tentang Emery.

Emery terus mengandalkan Jackson di lini serang. Namun, itu juga karena ia kekurangan alternatif berkualitas di dalam skuad setelah perombakan besar pada musim panas. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu masih harus meyakinkan orang-orang yang tetap meragukannya. "Kalau dia memang pemain sebagus itu, mengapa dia tidak berhasil di Chelsea?" tanya mantan pemandu bakat Villa, Bryan King, pekan ini kepada Football Insider.

Para pendukung Villa tak ingin mendengar jawaban atas pertanyaan itu selama Jackson terus mencetak gol dan merayakannya dengan cara yang khas, meski caranya tidak terlalu pantas.