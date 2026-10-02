Seperti dilaporkan Christan Falk dari Sport Bild , juara rekor itu tidak mengambil inisiatif untuk Read pada bursa transfer musim panas lalu semata-mata karena tidak ada peminat untuk Sacha Boey, yang kini sudah lama tersisih.

Namun pada musim dingin, FC Bayern mungkin bisa kembali mencoba mendekati Read, jika Boey akhirnya dijual. Juara rekor itu disebut masih yakin dengan kualitas bek sayap berusia 20 tahun tersebut, demikian bunyi laporan itu.

Bayern disebut sudah mendatangi Feyenoord Rotterdam pada musim dingin lalu, tetapi transfer itu gagal karena Read mengalami cedera otot yang berkepanjangan dan baru kembali ke lapangan pada akhir April.

Givairo Read pernah nyaris bergabung dengan FC Bayern

"Saya secara aktif mengupayakan transfer Read ke Bayern Munchen tahun lalu sebelum jeda musim dingin," ujar mantan direktur Feyenoord Dennis te Kloese pada musim panas dalam sebuah wawancara dengan De Telegraaf. Menurut laporan tersebut, biaya transfernya berada di kisaran 25 juta euro. Selain klub Munchen, klub-klub dari Inggris juga disebut tertarik pada bek kanan itu.

Rencana Te Kloese disebut berbunyi, "menyelesaikan transfer, membiarkan Givairo bermain setengah tahun lagi di Feyenoord, lalu membiarkannya pindah pada musim panas. Namun kemudian Givairo mengalami cedera dua kali. Itu menggagalkan rencana kami".

Read mengalami cedera paha pada November. Pada Januari, ia mencatatkan comeback-nya, tetapi setelah hanya satu penampilan ia kemudian harus menepi selama berbulan-bulan. Jika itu tidak terjadi, "kami mungkin akan mencapai kesepakatan dengan Bayern, karena negosiasinya sudah sangat konkret".

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Givairo Read menjalani start impian dan bisa menggantikan Konrad Laimer di FC Bayern

Pemain timnas U-21 Belanda itu menjalani start impian pada musim baru dan setelah siegen pertandingan liga sudah membukukan lima assist. Ia menyumbang tiga assist dari tujuh gol saat kemenangan telak atas PEC Zwolle.

Di Bayern, Read bisa memperketat persaingan di sisi kanan. Di sana, Konrad Laimer adalah pilihan utama, tetapi juga semakin sering digantikan oleh Josip Stanisic. Di sisi kiri, Alphonso Davies yang kembali tampil kuat dan rekrutan baru seharga 50 juta euro, Nathaniel Brown, saat ini bersaing memperebutkan tempat di starting eleven.

Read sendiri juga sudah secara terbuka menegaskan bahwa masa depan jangka panjangnya bukan di Rotterdam, tanpa ingin bersikap tidak hormat terhadap klub. "Bukan lagi rahasia bahwa klub-klub memantau saya dan bahwa transfer pada musim panas bisa terjadi. Saya juga tidak ingin menyembunyikan itu. Saya belum memutuskan, jadi saya masih terikat kontrak dengan Feyenoord. Bisa saja itu adalah laga kandang terakhir saya, tetapi saya tidak ingin mengatakannya terlalu cepat," kata Read kepada ESPN di akhir musim.

Namun, transfer musim panas ke Nottingham Forest gagal terwujud. Menurut kabar yang beredar, Feyenoord menolak tawaran senilai 22 juta euro.



