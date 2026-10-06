Awal dari akhir? Langkah resmi besar pertama melawan Infantino mengguncang koridor "FIFA"

Federasi Sepakbola Norwegia mengajukan dua pengaduan resmi terhadap Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepakbola Internasional "FIFA", dengan menuntut dibukanya investigasi atas 3 persoalan yang berkaitan dengan sejumlah keputusan dan tindakan yang diambil FIFA pada periode terakhir.

Berdasarkan isi dua pengaduan yang diajukan Norwegia kepada Komite Etik dan Komite Kepatuhan "FIFA" tersebut, persoalan itu berkaitan dengan pemberian Hadiah Nobel Perdamaian kepada Donald Trump, pencabutan larangan kontroversial terhadap penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun selama Piala Dunia 2026, serta tindakan yang berkaitan dengan proyek "FIFA Forward" dan usulan menjual sebagian hak Piala Dunia kepada dana-dana investasi.

Langkah ini muncul di tengah sikap Lise Klaveness, Presiden Federasi Norwegia, yang merupakan salah satu kritikus paling menonjol terhadap cara Infantino mengelola "FIFA". Pada musim panas lalu, ia bahkan menyerukan pengunduran dirinya, dengan menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinannya, dengan latar belakang persoalan penjualan sebagian hak penyelenggaraan Piala Dunia.

Norwegia menuntut Komite Etik dan Komite Kepatuhan untuk menelaah sejauh mana Infantino mematuhi prosedur dan regulasi yang berlaku dalam ketiga persoalan tersebut, serta menentukan apakah keputusan atau langkah yang menjadi objek pengaduan mengandung pelampauan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pengaduan ini memiliki arti penting tersendiri karena merupakan langkah resmi pertama dari sebuah federasi nasional terhadap Presiden "FIFA" dalam bentuk seperti ini, sementara kedua komite diperkirakan akan mengambil alih kajian berkas-berkas tersebut dan menentukan tindakan yang sesuai terkaitnya.

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Eskalasi dari Norwegia ini datang beberapa hari sebelum pertemuan Dewan "FIFA" yang dijadwalkan digelar pada 15 Oktober di kota Zurich, Swiss, di mana Infantino diperkirakan akan memimpin pertemuan mendatang badan pengurusnya tersebut.