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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

Awal buruk bersejarah, gol perdana Leon Goretzka, dan comeback luar biasa lainnya: Manchester United terperosok ke zona degradasi setelah laga dramatis penuh gejolak melawan Aston Villa

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Manchester United berada di zona degradasi Liga Primer setelah bermain imbang 4-4 (2-2) dalam laga sengit melawan Aston Villa pada pekan ke-10.

Red Devils mengawali pertandingan pada Minggu dengan buruk hingga mencatatkan sejarah. Raksasa Inggris yang tengah dilanda krisis parah itu sudah tertinggal pada menit pertama ketika Alysson membawa Villa unggul. Tak lama kemudian, tim tamu bahkan memimpin 2-0 setelah mantan penyerang Bayern Nicolas Jackson memanfaatkan bola muntah dan mencetak gol dari jarak dekat.

United pun tertinggal 0-2 setelah tepat 3 menit 40 detik, lebih cepat daripada yang pernah mereka alami dalam pertandingan Liga Primer sepanjang sejarah gemilang Red Devils.

Bruno Fernandes membawa United bangkit

Kekhawatiran akan kemunduran lain pun terasa jelas di Old Trafford. Namun, penampilan pada Selasa lalu memberi harapan, ketika United membalikkan ketertinggalan 0-2 menjadi kemenangan 3-2 atas AS Roma di Liga Champions. Harapan itu segera menguat setelah gelandang andalan Bruno Fernandes memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat penalti pada menit ke-16.

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United kemudian bangkit, mendominasi permainan, dan menciptakan sejumlah peluang lagi sebelum mendapat hasilnya sesaat menjelang turun minum. Justru Youri Tielemans, yang pindah dari Villa ke Manchester pada musim panas, mencetak gol penyeimbang sementara 2-2 pada menit ke-44. Itu juga menjadi catatan bersejarah, kali ini dengan cara yang positif: Untuk pertama kalinya dalam laga kandang Liga Primer, United tidak lagi tertinggal saat jeda setelah sempat tertinggal 0-2.

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Namun, babak kedua dimulai dengan sangat buruk. Villa mendapat penalti tak lama setelah laga dilanjutkan akibat pelanggaran Diogo Dalot di kotak penalti United. John McGinn mengeksekusinya untuk kembali membawa tim tamu asal Birmingham unggul. Tak lama berselang, keunggulan dua gol Villa kembali tercipta ketika mantan bintang Bayern Leon Goretzka menyambar bola muntah untuk mengubah skor menjadi 4-2 pada menit ke-53. Dalam penampilan kedelapannya untuk klub barunya, itu merupakan gol pertama Goretzka.

Manchester United berada di zona degradasi Liga Primer

United kemudian lama berupaya memperkecil ketertinggalan tanpa hasil. Joshua Zirkzee, yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti, akhirnya mengubah skor menjadi 3-4 pada menit kedua masa tambahan waktu. United pun berhasil menyelamatkan satu poin setelah Patrick Dorgu menyundul bola untuk memastikan skor akhir 4-4 pada menit keenam masa tambahan waktu.

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Meski bangkit, United turun ke zona degradasi. Dengan delapan poin, Red Devils kini berada di peringkat ke-18, satu poin di belakang tim promosi Coventry City yang menempati posisi pertama di luar zona degradasi. Sementara itu, selisih mereka dari empat besar sudah mencapai sepuluh poin.

Masih harus dilihat apakah gol penyeimbang pada menit-menit akhir itu kembali menyelamatkan pekerjaan Carrick. Pria berusia 45 tahun itu sudah berada di ambang kehilangan jabatannya selama berminggu-minggu. Mantan pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann sempat disebut-sebut sebagai calon penggantinya. Namun, United kini kabarnya lebih mempertimbangkan kandidat lain.

Ditulis olehOliver Maywurm

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio:

 Tumbuh di dekat kota Trier yang indah, kota tertua di Jerman. Setelah belajar Bahasa Jerman, saya melakukan magang di GOAL dan tampil cukup baik sehingga tak lama kemudian bisa melakukan pelatihan di Munich. Sejak 2017, saya bekerja sebagai editor di GOAL dan SPOX.

⚽ Bagaimana saya masuk ke dunia sepak bola:

Sejauh yang saya ingat, Lars Ricken muda pada pertengahan 90-an adalah pahlawan pertama masa kecil saya. Kemenangan Jerman di Euro 1996, turnamen besar pertama yang saya ikuti dengan sadar, membuat saya jatuh cinta dengan sepak bola sejak itu.

🎯 Fokus utama dalam pekerjaan saya:

Meneliti dan menulis berita (terutama berita transfer)

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🌟 Momen favorit saya dalam sepak bola:

Gol emas Oliver Bierhoff di Final Euro 1996, gol kemenangan Mario Götze di Final Piala Dunia 2014. Dan yang kurang terlihat tapi sangat berarti: Mengalami secara langsung di stadion saat usia tujuh tahun bagaimana Eintracht Trier kami menyingkirkan juara UEFA Cup Schalke dan juara Liga Champions Borussia Dortmund di DFB-Pokal.

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