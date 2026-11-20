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Vinicius Junior bersiap kembali membela Real Madrid di La Liga setelah absen selama 42 hari akibat sanksi larangan bermain. Ia sudah bisa dimainkan melawan Celta Vigo hari ini, sembari menunggu keputusan pelatih apakah akan menurunkannya sebagai starter atau cukup memasangnya di bangku cadangan.

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Menurut harian Spanyol AS, absennya Vinicius merupakan hukuman atas insiden menjambak rambut Nathan Saliba dalam laga melawan Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu pada 10 Oktober lalu. Insiden itu membuatnya dilarang tampil dalam dua pertandingan, sebelum ia kembali dijatuhi sanksi tambahan serupa akibat reaksinya setelah kejadian tersebut.

Laporan pertandingan menyebutkan bahwa sang pemain menunjukkan "perilaku agresif, dan rekan-rekan setimnya terpaksa menenangkannya". Total hukumannya pun mencapai empat pertandingan La Liga, dan berakhir seiring kembalinya ia ke dalam skuad untuk menghadapi Celta Vigo.

Vinicius dipastikan akan mendapatkan menit bermain, sementara keputusan menurunkannya sebagai starter atau tidak sepenuhnya berada di tangan pelatih. Selama masa absen yang berlangsung sekitar satu setengah bulan, sang pemain hanya bisa tampil di Liga Champions.

Bintang asal Brasil itu memainkan tiga laga di kompetisi Eropa tersebut, yakni melawan Roma, saat ia bermain selama 59 menit hanya empat hari setelah diusir dari lapangan, kemudian melawan Leipzig selama 70 menit, dan terakhir menghadapi Athena selama 81 menit.

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Dalam laga-laga tersebut, Vinicius tidak mampu mencetak gol maupun memberikan assist. Ia juga terus menampilkan performa yang biasa-biasa saja, melanjutkan penampilan buruknya belakangan ini. Hal itu semakin memanaskan perdebatan mengenai layak tidaknya ia mempertahankan tempat di susunan pemain inti.

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Jeda yang Mengembalikan Gairah

Di sisi lain, jeda internasional bisa menjadi titik balik bagi perjalanan Vinicius saat ini, meski hanya waktu yang dapat membuktikan sejauh mana pengaruhnya terhadap performa sang pemain.

Sang pemain mengakui bahwa dirinya tidak menampilkan level permainan yang diharapkan setelah Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa dirinya kurang berkomitmen dalam latihan, seraya berkata: "Saya berlatih lebih sedikit."

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Jeda internasional menjadi momen kembalinya ketajaman sang bintang Brasil, setelah ia mencetak dua gol ke gawang Jepang, lalu menyarangkan tiga gol saat menghadapi Singapura.

Meski begitu, masih ada pertanyaan seputar kekuatan lawan dan tingkat persaingan dalam laga-laga tersebut. Karena itu, ujian sesungguhnya bagi Vinicius ada di lapangan dengan seragam Real Madrid.

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Sang pemain berharap bisa kembali bersinar di Santiago Bernabeu, setelah terakhir kali mencetak gol untuk Los Blancos pada 26 Agustus lalu, saat membobol gawang Real Sociedad. Dengan begitu, ia nyaris genap tiga bulan tanpa gol.

Assist terakhir Vinicius bersama Real Madrid juga terjadi pada 12 September lalu, dalam laga melawan Rayo Vallecano. Kini ia punya kesempatan untuk membuka lembaran baru dan memulihkan pengaruhnya di lini serang.

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Sang pemain tampak bersemangat dalam sesi latihan tim pagi ini. Ia terlihat sangat gembira, sebuah pemandangan yang mencerminkan kelegaan setelah masa hukumannya berakhir sekaligus tekadnya untuk memanfaatkan kesempatan demi kembali membuktikan kemampuannya.

Menanti Kembalinya Mendy

Sementara itu, tidak ada perkembangan baru dalam skuad Real Madrid. Ferland Mendy masih absen meski terus mengikuti latihan bersama rekan-rekannya, karena staf pelatih tidak ingin terburu-buru memainkannya kembali.

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Tim tidak merasa perlu tergesa-gesa terkait kondisi sang pemain, terlebih dengan tersedianya banyak opsi. Alhasil, Mendy menjadi satu-satunya pemain yang ikut latihan pagi ini yang tidak masuk skuad, di luar dua pemain yang mengalami cedera jangka panjang, yakni Asencio dan Rodrigo Goes.

Sesi latihan juga diwarnai insiden menarik, ketika Mourinho meluapkan kekesalannya kepada anggota staf asistennya karena sesi latihan berikutnya tidak disiapkan tepat waktu.

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Sesi latihan ini menjadi titik awal baru bagi Vinicius, yang bersiap kembali berlaga di La Liga setelah absen selama 42 hari, dalam upaya merebut kembali posisi dan pengaruhnya di tubuh Los Blancos.

Berikut Skuad Lengkap Real Madrid untuk Menghadapi Celta Vigo:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

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Belakang: Denzel Dumfries, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Eder Militao, Antonio Rudiger, Marc Cucurella, Carreras.

Tengah: Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Arda Guler, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch.

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Depan: Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Diomande, Brahim Diaz, Endrick, Espi.