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Mauricio Pochettino mengawali masa jabatannya sebagai manajer Manchester United dengan buruk setelah timnya langsung terpuruk dalam laga penting di Anfield. Mantan bos Tottenham itu melihat rencana taktiknya buyar hanya beberapa menit setelah sepak mula melawan rival sengit Liverpool. Kedisiplinan pertahanan yang buruk dan penyelesaian akhir tuan rumah yang tajam membuat Manchester United menghadapi situasi yang nyaris mustahil diatasi pada awal pertandingan Premier League ini.

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Petaka Yoro mengawali era Pochettino

Debut Pochettino yang sangat dinantikan sebagai manajer Manchester United berubah menjadi bencana di lapangan dalam sepuluh menit pertama di Anfield. Ditugaskan membangkitkan tim yang memasuki akhir pekan dengan terpuruk di zona degradasi, pelatih asal Argentina itu hanya bisa menyaksikan struktur pertahanannya runtuh nyaris seketika.

Pemicu utama keterpurukan itu adalah bek remaja Leny Yoro, yang diusir dari lapangan saat pertandingan baru berjalan tujuh menit. Bek tengah muda itu ditugaskan menjadi tumpuan lini belakang, dengan Matthijs de Ligt menggantikan Harry Maguire dalam susunan pemain inti, tetapi ia kewalahan menghadapi kecepatan serangan Liverpool.

Wasit Samuel Barrott tidak punya banyak pilihan selain mengeluarkan kartu merah langsung setelah Yoro menjatuhkan penyerang Liverpool, Alexander Isak. Striker asal Swedia itu telah menerobos jantung pertahanan United dan bergerak menuju gawang ketika Yoro melakukan kontak tepat di luar kotak penalti. Setelah pemeriksaan singkat oleh Video Assistant Referee, keputusan tersebut tetap berlaku, membuat Manchester United harus bermain dengan sepuluh orang selama lebih dari 80 menit.

Liverpool manfaatkan keunggulan jumlah pemain

Dampak kartu merah itu langsung terasa ketika Liverpool memaksimalkan tendangan bebas yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut. Dominik Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan akurat yang menaklukkan kiper United, Senne Lammens, untuk membuka skor.

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Suasana di Anfield kian memanas saat tim asuhan Andoni Iraola melihat peluang untuk menekan rivalnya yang kekurangan pemain. Pochettino, yang baru ditunjuk sebagai pengganti Michael Carrick sepekan sebelumnya, terpaksa menyaksikan dari area teknis ketika timnya kesulitan menyesuaikan diri dengan kekurangan jumlah pemain.

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Situasi tim tamu semakin buruk pada menit ke-13 ketika Florian Wirtz menggandakan keunggulan Liverpool. Pemain timnas Jerman yang tampil menonjol sejak tiba di Merseyside itu menemukan ruang untuk mencetak gol, membuat United tertinggal dua gol saat hampir seluruh pertandingan masih tersisa.

Manchester United masih mencari identitas taktik

Manchester United memasuki pertandingan ini tanpa kemenangan dalam delapan laga beruntun, dan kejadian pada awal laga di Anfield semakin memperdalam kesan krisis yang menyelimuti klub. Setelah kehilangan satu pemain, Manchester United memasukkan bek tengah Harry Maguire untuk menggantikan pemain sayap Bryan Mbeumo demi memperkuat pertahanan.

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Ketika Liverpool terus mengendalikan tempo, Pochettino harus menjalani debut yang ingin segera ia lupakan. Kartu merah cepat Yoro membayangi prinsip-prinsip taktik yang ingin diterapkan pelatih asal Argentina itu pada pekan pertamanya menangani tim.