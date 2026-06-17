Austria bangkit kembali setelah gol pertama Yordania dalam sejarah Piala Dunia

Austria mengawali Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 atas Yordania. Bagi negara Arab tersebut, Ali Olwan yang berusia 26 tahun mencatatkan sejarah dengan mencetak gol pertama Yordania sepanjang sejarah Piala Dunia.

Pelatih kepala Ralf Rangnick menurunkan sejumlah nama ternama seperti David Alaba, Konrad Laimer, dan Marcel Sabitzer. Di kubu lawan, Yordania, penyerang Mousa Tamari adalah satu-satunya pemain yang berkarier di liga top, tepatnya di Stade Rennes di Ligue 1.

Pada menit ke-21, Austria memecah kebuntuan berkat gol yang sangat indah. Romano Schmid, gelandang Werder Bremen, melengkungkan bola melewati kiper Yazeed Abulaila dari Yordania: 1-0.

Yordania, yang sebelum jeda minum sudah beberapa kali menciptakan ancaman lewat serangan balik kilat, langsung setelah itu melepaskan sundulan yang membentur mistar gawang melalui Olwan.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Olwan akhirnya mencetak gol penyama kedudukan. Dengan tendangan indah yang membentur bagian dalam tiang gawang, ia mencetak gol pertama sepanjang sejarah Yordania di Piala Dunia: 1-1.

Pada menit ke-67, sebuah kesalahan besar dari Abulaila memicu gol ke-2 Austria. Kiper Yordania itu gagal mengamankan tendangan sudut, yang kemudian disambar oleh pemain pengganti Marko Arnautovic. Namun, wasit Dahane Beida menganulir gol tersebut karena pelanggaran tangan yang disengaja oleh pemain Austria, Stefan Posch.

Akhirnya, skor 2-1 tetap tercipta, sekali lagi dari tendangan sudut. Bola secara tidak sengaja memantul dari punggung Yazan Al-Arab dan masuk ke gawang sendiri.

Di masa tambahan waktu, Austria mendapat tendangan penalti. Arnautovic berhasil mengonversinya dan menentukan skor akhir: 3-1.