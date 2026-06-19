Australia bersaing dengan Maroko untuk posisi kedua dalam daftar gol bunuh diri sepanjang sejarah Piala Dunia

Bek asal Australia, Cameron Burgess, mencetak gol bunuh diri ke gawang timnas negaranya saat menghadapi Amerika Serikat, Jumat malam ini, dalam pertandingan Grup 4 Piala Dunia 2026.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-11, ketika Burgess menyundul umpan silang rendah ke gawang "Kanguru", sehingga tuan rumah unggul 1-0.

Gol bunuh diri tersebut bukan hanya momen yang mengesankan dalam pertandingan, tetapi juga memiliki makna historis, karena menambah jumlah gol bunuh diri yang dicetak pemain Australia menjadi 3 gol sepanjang sejarah Piala Dunia, sehingga menyamai Maroko dan Swiss di peringkat kedua dalam daftar tersebut, menurut situs "stats foot" Prancis.

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Berikut adalah peringkat historis tim-tim yang paling banyak mencetak gol bunuh diri di Piala Dunia:

Meksiko: 4 gol

Maroko: 3 gol

Swiss: 3 gol

Australia: 3 gol

Amerika Serikat telah menghancurkan Paraguay (4-1) pada putaran pertama babak penyisihan grup, sementara Australia mengalahkan Turki (2-0) dalam pertandingan Grup D.



