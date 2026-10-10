Augsburg-Bayern yang memecahkan rekor: Fellhauer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga

Sore bersejarah bagi Manuel Neuer dan bak dongeng untuk Robin Fellhauer. Gelandang Augsburg itu mengukir namanya dalam sejarah sepakbola Jerman dengan mencetak gol tercepat yang pernah tercatat dalam sejarah Bundesliga saat laga kandang melawan Bayern Munich.





INSIDEN - Momen luar biasa itu terjadi tepat setelah peluit kick-off Bayern berbunyi. Pada umpan balik yang diarahkan kepada Manuel Neuer, kiper veteran Jerman itu salah mengukur sapuannya sehingga bola dipotong Fellhauer: gelandang bertahan Augsburg itu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan dengan dingin menceploskan bola ke gawang. Liga Jerman secara resmi mengonfirmasi waktu gol tersebut hanya delapan detik