Dalam kemenangan tandang 3-2 atas peserta Liga Champions FC Villarreal pada Sabtu malam, ia langsung menorehkan beberapa catatan terbaik.

Aubameyang terlebih dahulu mencatatkan dua assist, sebelum ia sendiri mencetak gol kemenangan bagi tim Galicia pada menit ke-88. Dengan demikian, ia menjadi pemain pertama dengan seragam Depor pada abad ke-21 yang selalu mencetak gol dalam empat pertandingan pertamanya di LaLiga.

Namun, itu belum semuanya. Pada usia 37 tahun 79 hari, ia juga menjadi pemain tertua yang setidaknya mencatatkan satu kontribusi gol dalam empat pertandingan pertama untuk klub barunya di kasta tertinggi Spanyol sejak pergantian abad. Ia melewati mantan pemain tim nasional Spanyol Fernando Morientes, yang dulu langsung tampil mengesankan di FC Valencia.

Aubameyang memang juga langsung tampil mengesankan di A Coruna. Sang penyerang, yang beberapa hari lalu mengumumkan pensiun dari tim nasional Gabon, datang ke tim promosi itu dari Olympique Marseille dengan biaya transfer 1,6 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2028. Kini, mantan penyerang BVB itu sudah mencatatkan enam keterlibatan gol langsung dari empat pertandingan pertama dan punya andil besar dalam fakta bahwa klub tradisional itu saat ini masih belum terkalahkan dan menempati posisi keempat klasemen dengan delapan poin.

Banjir pujian untuk Aubameyang: "Berasal dari galaksi lain"

Tidak heran jika fans dan media di Spanyol begitu heboh. Marca menulis: "Auba berasal dari galaksi lain. Tanpa diragukan lagi, dia adalah pemain terbaik Depor di awal kompetisi."

Getty Images

Aubameyang bukan satu-satunya rekrutan anyar ternama di mantan peserta Liga Champions itu: Klub asuhan pelatih kepala Fernando Hidalgo (47) tersebut pada musim panas juga merekrut Jose Maria Gimenez (31, Atletico Madrid), Marc Casado (22, FC Barcelona), Adama Traore (30, West Ham United), Angelino (29, AS Roma) dan Jonathan Asp Jensen (20, FC Bayern).