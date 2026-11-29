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José Mourinho, pelatih Real Madrid, menuduh staf pelatih Deportivo Alaves sengaja melempar dua bola ke lapangan dari bangku cadangan untuk menunda dimulainya kembali permainan. Ia pun menuntut agar Quique Sanchez Flores, pelatih tim tersebut, diusir sesuai ketentuan dalam regulasi perwasitan.

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Menurut harian Spanyol "Marca", dalam konferensi pers seusai laga Real Madrid kontra Alaves, Mourinho mengkritik cara wasit Soto Grado menangani insiden tersebut. Ia menilai sang wasit bersikap lunak terhadap ulah bangku cadangan tim Basque itu dan tidak mengambil tindakan disipliner yang diwajibkan regulasi.

Pelatih Real Madrid itu mengatakan: "Mereka beruntung karena ada wasit yang sangat lunak dalam urusan membuang-buang waktu. Saya tidak ingin membahas terlalu banyak detail, tetapi ia begitu lunak hingga mengabaikan aturan yang sangat jelas, yang menyatakan bahwa jika seorang anggota staf pelatih melempar bola ke lapangan, pelatihnya wajib diusir."

Ia menambahkan: "Mereka dua kali melempar bola ke lapangan, dan wasit sangat lunak terhadap insiden itu serta terhadap detik-detik yang terbuang."

Mourinho tetap memberikan ucapan selamat kepada Alaves atas kemenangan mereka, tetapi menegaskan bahwa yang membuatnya kesal adalah bola-bola yang dilempar ke lapangan dari bangku cadangan. "Mereka berhasil memperlambat tempo permainan dan mengurangi waktu bermain efektif, dan itu membuat tugas kami menjadi lebih sulit," ujarnya.

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Ia melanjutkan: "Saya memberi selamat kepada Quique atas strateginya, tetapi satu-satunya hal yang saya sesalkan darinya, karena itu tindakan yang tidak pantas, adalah melempar bola ke lapangan. Itu sesuatu yang sudah tidak dilakukan siapa pun lagi di sepak bola."

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Aturan yang dirujuk Mourinho berlandaskan pada ketentuan yang mengatur perilaku ofisial tim dan bangku cadangan, yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Permainan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB).

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melempar atau menendang suatu benda ke lapangan dengan tangan atau kakinya melakukan pelanggaran yang diganjar pengusiran.

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Dalam poin yang menjadi pijakan Mourinho, ketentuan itu menjelaskan bahwa wasit mengambil tindakan terhadap ofisial tim yang tidak berperilaku secara bertanggung jawab. Wasit dapat memberi mereka teguran, kartu kuning, atau kartu merah dan mengusir mereka dari lapangan serta area di sekitarnya, termasuk area teknis.

Jika orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran tidak dapat diidentifikasi, ketentuan tersebut menetapkan bahwa pelatih kepala yang berada di area teknis yang dijatuhi sanksi.

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Denis Suarez Bantah Melempar Bola

Di sisi lain, gelandang Alaves Denis Suarez membantah tuduhan Mourinho. Berbicara kepada program "Gigantes" seusai laga untuk mengulas kemenangan timnya, ia berupaya meluruskan duduk perkara insiden tersebut.

"Tidak, tidak, tidak. Itu terjadi di akhir pertandingan, ketika kami menghalau dua bola. Di belakang bangku cadangan ada dinding kaca, bola memantul di sana lalu kembali ke lapangan," kata sang gelandang.

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Ia menambahkan: "Mourinho berdiri membelakangi kejadian itu, sehingga ia mengira kami melempar bola ke lapangan. Kami tidak punya satu bola pun di bangku cadangan. Bahkan, tim-tim kini tidak lagi menyimpan bola di bangku cadangan, karena bola ditempatkan di dalam kerucut yang tersebar di sekeliling lapangan."

Gelandang itu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi: "Mungkin Mourinho tidak melihat kejadian itu karena ia berdiri membelakanginya dan sedang menatap ke lapangan. Namun, yang terjadi adalah dua bola yang dihalau memantul di dinding kaca di belakang bangku cadangan, di atas tribun VIP, lalu kembali ke lapangan."