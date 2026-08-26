Aturan "laga terlarang": UEFA melarang duel Anfield antara Liverpool dan Real Madrid

Aturan "Laga Terlarang" Membakar Undian Liga Champions: UEFA Larang Duel Anfield antara Liverpool dan Real Madrid. Dalam sebuah keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mengubah wajah undian Liga Champions Eropa, Uni Sepakbola Eropa "UEFA" mengungkap sebuah aturan baru yang akan merampas dari para penggemar sepakbola salah satu pertemuan paling klasik di benua tersebut.

Seluruh mata akan tertuju besok, Kamis, ke arah acara undian fase grup, di mana tim-tim akan mengetahui jalur mereka dalam delapan pertandingan pertama (empat di kandang dan empat di luar kandang), namun Real Madrid dan Liverpool sudah mengetahui lebih dulu bahwa pertemuan mereka di Stadion Anfield mustahil terjadi pada musim ini.

Alasannya kembali pada aturan baru yang disahkan UEFA untuk mencegah pengulangan yang membosankan, di mana badan tersebut berupaya agar pertandingan yang sama tidak terulang di stadion yang sama dalam tiga edisi berturut-turut. Berdasarkan hal itu, pertandingan yang telah dimainkan dua kali berturut-turut di stadion yang sama dikeluarkan dari undian ketiga.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", aturan ini berlaku sepenuhnya pada pertemuan Liverpool dan Real Madrid, sebab klub kerajaan itu mengunjungi Stadion Anfield dalam dua edisi terakhir, dan kalah pada dua musim lalu 2-0, lalu kalah lagi pada musim lalu 1-0 dalam pertandingan yang hambar bagi tim putih tersebut. Oleh karena itu, UEFA memutuskan untuk melindungi turnamen dari terulangnya skenario ini untuk ketiga kalinya.

Namun larangan itu tidak sepenuhnya

Aturan baru ini mengandung pengecualian yang menarik, sebab larangan tersebut hanya berlaku untuk penyelenggaraan pertandingan di Anfield, sementara pintu tetap terbuka untuk menggelarnya di Santiago Bernabeu. Dan karena dua pertemuan terakhir digelar di Inggris, maka undian bisa saja menempatkan Liverpool di jalur Real Madrid, tetapi kali ini di Madrid dan bukan di Liverpool.

Ini berarti Real Madrid dijamin tidak akan menjalani perjalanan penuh risiko ke Anfield, namun mereka masih bisa menjamu Liverpool di kandang sendiri.

UEFA menjelaskan bahwa aturan ini hanya berlaku pada fase grup, dan tidak mencakup babak gugur. Jadi jika jalur Real Madrid dan Manchester City bersilangan misalnya, meski pertemuan mereka berulang dalam 8 edisi terakhir, keduanya tetap harus bermain melawan satu sama lain tanpa batasan apa pun.

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Adapun Barcelona, tidak ada satu pun pertandingan "terlarang" bagi mereka pada musim ini, karena mereka tidak menghadapi lawan yang sama dua kali berturut-turut di stadion yang sama dalam dua edisi terakhir. Namun aturan tersebut akan mulai diterapkan pada mereka di masa depan, sebab jika mereka menghadapi Paris Saint-Germain di kandang sendiri tahun ini di Montjuic setelah pertemuan pada musim lalu, maka mereka akan dilarang menghadapinya lagi pada musim 2027-2028.