Aturan kartu merah di Piala Dunia FIFA: Apa saja yang bisa membuat Anda diusir dari lapangan?

Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi yang terbesar dalam sejarah turnamen ini, dengan 48 tim yang berpartisipasi dan total 104 pertandingan yang akan digelar di Amerika Utara.

Selalu ada banyak drama di panggung terbesar sepak bola dan hal itu akan terulang lagi musim panas ini, dengan banyak topik pembicaraan yang akan muncul saat setiap negara berusaha berjuang menuju final di New Jersey.

Dengan taruhannya yang sangat tinggi, disiplin pemain akan menjadi faktor krusial bagi harapan setiap negara. Kartu merah bisa sangat merugikan, dengan pemain yang diusir harus menjalani hukuman skorsing yang dapat melemahkan tim mana pun. Hal ini memainkan peran besar dalam menentukan siapa yang lolos dan siapa yang harus menjalani perjalanan pulang yang suram dan sedih, jadi setiap tim yang bermimpi mengangkat trofi di MetLife Stadium harus tetap berada di sisi baik wasit.

Di sini, GOAL akan membahas aturan kartu merah untuk Piala Dunia mendatang dan bagaimana pengusiran pemain telah memengaruhi turnamen-turnamen sebelumnya.

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran kartu merah?

Kriteria kartu merah diatur dalam Peraturan Permainan IFAB, dengan enam contoh terpisah yang tercantum sebagai alasan yang cukup bagi seorang pemain untuk dikeluarkan dari lapangan.

Pelanggaran serius - yaitu tekel atau tantangan yang membahayakan keselamatan lawan atau menggunakan kekuatan berlebihan - akan dikenakan kartu merah, begitu pula dengan perilaku kekerasan, yang mencakup contoh seperti memukul, menanduk, atau menendang.

Menghalangi peluang mencetak gol, baik melalui handball yang disengaja maupun pelanggaran taktis, dapat dikenai kartu merah langsung, sementara penggunaan bahasa kasar atau gestur tidak pantas juga akan mendapat sanksi yang sama. Meludah dan menggigit juga tidak mengherankan merupakan pelanggaran yang layak mendapat kartu merah, sementara menerima dua kartu kuning juga akan mengakibatkan pemain tersebut dikeluarkan dari lapangan.

Apa hukuman yang dikenakan atas kartu merah?

Kartu merah mengakibatkan berbagai konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Pemain tersebut dikeluarkan dari lapangan dan tidak boleh bermain lagi dalam sisa pertandingan. Ia tidak dapat digantikan oleh pemain cadangan, yang berarti timnya harus melanjutkan pertandingan dengan satu pemain lebih sedikit selama sisa pertandingan.

Pemain tersebut kemudian secara otomatis diskors untuk pertandingan berikutnya dalam turnamen, terlepas dari tahap kompetisi apa pun yang sedang berlangsung. Situasi tersebut kemudian dievaluasi oleh komite disiplin FIFA, yang dapat memutuskan untuk memperpanjang masa skorsing atau menjatuhkan denda untuk pelanggaran serius seperti perilaku kekerasan.

Jika kartu merah diterima pada pertandingan terakhir tim di turnamen tersebut, skorsing tersebut akan berlaku pada pertandingan internasional resmi berikutnya.

Apakah kartu merah bisa dibatalkan?

Pemain dapat terhindar dari kartu merah dan skorsing jika wasit asisten video (VAR) yakin wasit lapangan telah melakukan "kesalahan yang jelas dan nyata" dalam memberikan kartu merah langsung. Dalam skenario tersebut, pertandingan dihentikan sementara VAR memberi saran kepada wasit, yang akan pergi ke monitor di pinggir lapangan untuk meninjau rekaman insiden tersebut. Wasit kemudian dapat mengubah keputusannya dan memutuskan untuk membatalkan atau menurunkan tingkat kartu tersebut. Kewenangan VAR untuk campur tangan dalam kasus kartu kuning kedua yang salah juga telah diperkenalkan untuk Piala Dunia 2026, sedangkan sebelumnya para pemain hanya bisa menerima keputusan tersebut.

Jika seorang pemain diusir dari lapangan dan keputusan tersebut tidak dibatalkan di lapangan, tim dapat mengajukan banding ke komite disiplin FIFA untuk membatalkan sanksi skorsing otomatis tersebut. Jika keputusan kartu merah tersebut terbukti salah, misalnya karena salah identifikasi atau sekadar keputusan yang keliru, sanksi skorsing tersebut akan dibatalkan.

Apakah kartu merah dihapus pada tahap tertentu dalam turnamen?

Meskipun kartu kuning dihapus setelah babak perempat final—perubahan aturan yang diberlakukan sejak 2010—hal ini tidak berlaku untuk kartu merah. Jika seorang pemain diusir, ia akan selalu absen pada pertandingan berikutnya timnya. Artinya, pemain yang sial atau ceroboh hingga diusir pada babak semifinal dan timnya lolos, akan absen pada final, kecuali bandingnya berhasil.

Perubahan aturan ini berarti kini jauh lebih sulit bagi seorang pemain untuk diskors pada final Piala Dunia, meskipun sebelumnya beberapa nama bintang terpaksa absen secara tidak adil. Michael Ballack dari Jerman dilarang bermain pada final 2002 setelah menerima kartu kuning keduanya di turnamen tersebut, sementara Alessandro Costacurta dari Italia absen pada pertandingan serupa pada 1994 karena alasan yang sama.

Insiden kartu merah yang terkenal dalam sejarah Piala Dunia

Mungkin kartu merah paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia terjadi pada final 2006, ketika bintang Prancis Zinedine Zidane menanduk bek Italia Marco Materazzi selama perpanjangan waktu. Les Bleus bertahan hingga adu penalti tetapi dikalahkan oleh Azzurri, dengan Zidane pensiun dari sepak bola profesional setelah turnamen tersebut.

Inggris pernah mengalami beberapa kartu merah yang berakibat fatal di Piala Dunia, dengan dua contoh paling terkenal mungkin adalah tendangan David Beckham ke arah Diego Simeone pada 1998 dan injakan Wayne Rooney terhadap Ricardo Carvalho pada 2006. The Three Lions kalah di kedua pertandingan tersebut, dengan pengusiran tersebut memainkan peran besar dalam tersingkirnya mereka.

Jika berbicara soal jumlah kartu merah terbanyak yang dikeluarkan dalam satu pertandingan Piala Dunia, dibutuhkan pertandingan yang sangat kacau dan penuh ketegangan untuk mengalahkan "Pertempuran Nuremberg" pada tahun 2006, saat Portugal dan Belanda bertanding di babak 16 besar. Duo Portugal, Costinha dan Deco, serta pasangan Belanda, Khalid Boulahrouz dan Giovanni van Bronckhorst, semuanya diusir oleh wasit Rusia Valentin Ivanov, sementara Maniche mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut pada menit ke-23.