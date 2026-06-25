Aturan ini mungkin akan menjadi penentu jika skor antara tim nasional Belanda dan Jepang imbang

Tim nasional Belanda, sama seperti Jepang, mengoleksi empat poin setelah dua pertandingan di Grup F. Sangat mungkin kedua negara tersebut akan menyelesaikan babak penyisihan grup dengan jumlah poin yang sama. FIFA telah menetapkan sejumlah kriteria untuk menentukan negara mana yang akan lolos ke babak gugur, jika diperlukan.

Belanda dan Jepang memiliki selisih gol +4, meskipun Oranje telah mencetak satu gol lebih banyak (tujuh berbanding enam gol). Bisa saja kedua negara ini berakhir dengan hasil yang persis sama, misalnya jika tim asuhan pelatih Ronald Koeman menang 0-1 atas Tunisia dan Jepang menang 2-1 atas Swedia.

Dalam hal itu, timnas Belanda dan Jepang akan memiliki poin, head-to-head, selisih gol, dan jumlah gol yang dicetak yang sama. Untuk menentukan peringkat pertama dan kedua di Grup F, FIFA telah menetapkan cara untuk mengambil keputusan.

Peringkat Fair Play akan berlaku dalam situasi tersebut. Hal ini tidak menguntungkan bagi Oranje, yang telah menerima tiga kartu kuning. Jepang sejauh ini belum menerima satu pun kartu kuning atau merah dari wasit di Piala Dunia. Satu kartu kuning bernilai satu poin penalti, dua kartu kuning (yang berarti kartu merah) bernilai tiga poin penalti. Kartu merah langsung bernilai empat poin penalti, dan kartu merah langsung setelah kartu kuning bernilai lima poin penalti.

Jika jumlah kartu pun tidak menjadi penentu, maka akan dilihat peringkat FIFA. Belanda saat ini menempati peringkat kedelapan, sedangkan Jepang berada di peringkat kedelapan belas.

Kriteria yang diterapkan FIFA pada Piala Dunia ini:

Jumlah poin

Hasil head-to-head

Selisih gol dari tiga pertandingan grup

Jumlah gol yang dicetak dalam semua pertandingan grup

Peringkat Fair Play

Peringkat FIFA