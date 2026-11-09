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Direktur operasional sepak bola Aston Villa, Damian Vidagany, melontarkan bantahan keras terhadap Roy Keane setelah klubnya bermain imbang dramatis 4-4 melawan Manchester United. Vidagany geram karena gol penyama kedudukan pada akhir laga tetap disahkan meski ada klaim pelanggaran terhadap kiper Zion Suzuki.

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Drama delapan gol di Old Trafford

Tim asuhan Unai Emery tampak akan meraih kemenangan mengesankan di Liga Primer setelah unggul dua gol dalam rentang tiga menit lewat Alysson dan Nicolas Jackson. Namun, Manchester United membalas sebelum jeda melalui penalti Bruno Fernandes dan gol Youri Tielemans ke gawang mantan klubnya.

Villa kembali memegang kendali pada awal babak kedua ketika John McGinn mencetak gol dari titik penalti dan Leon Goretzka menuntaskan situasi bola mati. Namun, mereka kehilangan keunggulan secara dramatis pada masa tambahan waktu. Joshua Zirkzee memperkecil ketertinggalan pada menit ke-92 sebelum Patrick Dorgu mencetak gol dari kemelut sepak pojok di pengujung laga. Para pemain Villa langsung mengerubungi wasit dan berargumen bahwa Senne Lammens sengaja menghalangi Suzuki dalam proses terciptanya gol.

Silang pendapat soal narasi olahraga kontak

Mantan kapten Manchester United Roy Keane tak menunjukkan banyak simpati kepada Suzuki dalam analisisnya seusai pertandingan di Sky Sports. Ia menegaskan bahwa pemain timnas Jepang itu perlu menguasai area penaltinya, bukan mengeluhkan gangguan fisik.

“Menurut saya, Suzuki tidak menempatkan dirinya dalam posisi terbaik untuk mendapatkan bola. Dia berada tepat di bawah bola. Cukup mundur selangkah lalu sambut bola itu,” kata Keane. “Ada pemain yang menghalangi, tetapi banyak hal terjadi di sana. Sepakbola adalah olahraga kontak. Saya tidak mempermasalahkannya.”

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Ia melanjutkan: “Saya sudah pernah mengatakannya, kiper dalam situasi ini harus menguasai keadaan. Jika dia bicara soal dihalangi dan didorong, mengapa dia tidak melakukan hal yang sama kepada pemain lawan? Dia harus maju, bermain agresif, dan menguasai keadaan. Saat bola datang, dia kurang sigap dan harus lebih agresif serta menguasai area 5,5 meter itu.”

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Vidagany segera menanggapi cuplikan itu di X, mempertanyakan pandangan Keane dan mengingatkan para pengadil lapangan tentang arahan pramusim mengenai perlindungan terhadap kiper.

“Untuk memberi konteks pada narasi ‘olahraga kontak’ yang dipakai sesuai kepentingan ini, para wasit memberi tahu kami pada musim panas bahwa musim ini tindakan sengaja membuat kiper kehilangan keseimbangan atau mendorongnya di area 5,5 meter tidak akan lagi diperbolehkan,” tulis Vidagany.

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“Lammens bahkan tidak melihat bola. Dia langsung melakukan kontak dengan pinggulnya terhadap Zion. Meski begitu, kami bermain bagus dan harus tampil lebih baik daripada dalam enam menit terakhir. Kami akan melakukannya dan kami akan berkembang. Namun, aturan tetaplah aturan dan harus dihormati. Itu fakta.”

Emery menyerukan adaptasi terhadap permainan fisik

Sementara rekannya di jajaran manajemen menyoroti komentar pengamat dan kepemimpinan wasit, Emery memilih berfokus pada proses pembelajaran berat yang dihadapi kiper barunya. Pelatih asal Spanyol itu mengakui karakter fisik sepakbola Inggris dibandingkan liga-liga Eropa lainnya.

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“Marah? Sulit menerima dua gol di pengujung laga,” ujar Emery dalam konferensi pers seusai pertandingan. “Ini adalah sebuah proses dan contoh yang baik. Cara kami kebobolan gol terakhir itu merupakan bagian dari adaptasi Suzuki. Mereka mendorong dan mengganggunya.”

Ia menambahkan: “Di negara lain, itu tidak diperbolehkan. Di sini, diperbolehkan. Kami harus terus menganalisis, menambah pengalaman, dan berusaha menghindari situasi seperti yang membuat kami kebobolan. Apakah saya marah? Kami harus menerima bahwa ini adalah proses adaptasi.”

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Bangkit setelah kehilangan keunggulan di pengujung laga

Villa harus segera pulih dari pukulan mental setelah kehilangan keunggulan dua gol ketika laga hampir berakhir. Emery dan staf pelatihnya kemungkinan akan memberi perhatian besar pada pertahanan dalam situasi bola mati dalam beberapa hari ke depan.

Sementara itu, Suzuki akan langsung menghadapi tekanan untuk beradaptasi dengan tuntutan fisik di area penalti Liga Primer. Tim-tim lawan hampir pasti akan berusaha memanfaatkan kelemahan yang mereka lihat dalam menghadapi sepak pojok setelah akhir laga yang kacau pada Minggu.