Aturan FIFA yang paling aneh... Siapa yang berhak menyentuh Piala Dunia tanpa sarung tangan?

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menegaskan adanya aturan ketat yang menentukan siapa saja yang diizinkan menyentuh Piala Dunia asli; hanya kelompok tertentu yang diperbolehkan memegangnya tanpa sarung tangan, sebagai bagian dari langkah-langkah yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi piala tersebut dari segala kerusakan atau risiko.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, hanya juara dunia, kepala negara, dan beberapa pejabat FIFA yang berwenang memegang trofi asli tersebut.

Setelah pertandingan final, para pemain, pelatih, dan seluruh staf teknis diizinkan untuk merayakan kemenangan dengan piala tersebut dan menyentuhnya, namun hanya dalam waktu yang terbatas.

Para presiden dan raja dari negara pemenang gelar juga berhak mengangkat trofi tersebut, sesuai dengan protokol diplomatik, sebuah aturan yang berasal dari Piala Dunia 1974 di Jerman.

FIFA tidak menyerahkan piala asli secara permanen kepada tim juara, melainkan menyimpannya di bawah pengawasannya, sementara pemenang diberikan replika yang terbuat dari logam berlapis emas, yang akan disimpan selama empat tahun berikutnya.

Sarung Tangan Wajib

Peraturan FIFA mewajibkan semua orang lain untuk menggunakan sarung tangan saat menangani piala, sedangkan satu-satunya pengecualian adalah mereka yang berhak menggendongnya setiap empat tahun sekali.

Aturan ini berlaku setiap saat, terutama saat memindahkan piala atau menempatkannya dalam upacara seperti pertandingan pembuka atau final.

Sejak tahun 2005, peraturan tersebut menetapkan bahwa piala asli hanya diserahkan kepada para juara selama upacara penyerahan medali, dan setelah perayaan di dalam stadion berakhir, FIFA segera mengambilnya kembali, serta memberikan replika kepada para pemenang.

Pembatasan bagi Juara Saat Ini

Pengundian Piala Dunia 2026 dihadiri oleh Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, yang berhasil membawa negaranya meraih gelar juara di Piala Dunia Qatar 2022.

Selama upacara pengundian babak penyisihan grup, Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), meminta maaf kepada Scaloni setelah terpaksa mengenakan sarung tangan untuk memegang trofi selama upacara pengundian.

Semua aturan dan prosedur yang diberlakukan oleh FIFA ini bertujuan untuk mencegah piala tersebut mengalami kerusakan, risiko, keausan, atau insiden apa pun, mengingat piala tersebut merupakan benda yang tak tergantikan.

Aturan-aturan ini juga bertujuan untuk mencegah piala dicuri lagi, setelah piala lama pernah dicuri dua kali, dengan kejadian terakhir pada tahun 1983, ketika piala tersebut hilang selamanya di Brasil, yang mendorong pengetatan protokol saat ini dan penguatan langkah-langkah perlindungan piala.

Kutukan Piala

Ada kepercayaan yang beredar bahwa para pemain yang menyentuh piala sebelum bertanding di final, dan sebelum dinobatkan sebagai juara, akan mengalami nasib buruk dan kalah dalam pertandingan tersebut.

Meskipun beberapa pemain telah menantang mitos ini dan kemudian berhasil meraih gelar Piala Dunia, jumlah kasus di mana aturan tidak resmi ini tampaknya terbukti tetap lebih banyak.