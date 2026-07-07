"Aturan disesuaikan sesuai kebutuhan".. Tebas menyerang FIFA: Kredibilitas kalian hancur

Javier Tebas, Ketua Asosiasi Liga Spanyol (La Liga), melancarkan serangan keras terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dengan menyebut keputusan pembatalan kartu merah yang diterima pemain Amerika Serikat, Folarin Balogun, sebagai "puncak gunung es dari model tata kelola yang merusak kredibilitas FIFA dan sepak bola secara umum selama bertahun-tahun", dalam pesan pedas yang diunggahnya di akun media sosialnya.

Tebas menyampaikan pandangannya melalui media sosial mengenai pembatalan kartu merah yang diterima Balogun, yang menjadi salah satu isu paling kontroversial di Piala Dunia 2026. FIFA membatalkan kartu merah yang diterimanya pada babak 32 besar melawan Bosnia dan Herzegovina, sehingga memungkinkan dirinya untuk bermain bersama tim nasional negaranya, Amerika Serikat, pada babak 16 besar melawan Belgia. Pada akhirnya, "Setan Merah" lolos ke perempat final setelah menang dengan skor 4-1.

Tebas mengatakan di awal pesannya yang dipublikasikan di situs "X": "Pembatalan sanksi yang dijatuhkan kepada pemain Amerika Balugon bukanlah sekadar insiden sepele atau kesalahan terisolasi; ini hanyalah puncak gunung es dari model tata kelola yang telah merusak kredibilitas FIFA dan sepak bola secara umum selama bertahun-tahun."

Ketua Asosiasi Liga Spanyol itu melanjutkan: “Ketika aturan dapat ditafsirkan atau diubah sesuai kebutuhan; dan ketika keputusan-keputusan terpenting diambil tanpa dialog yang sejati dan kesepakatan dengan liga-liga nasional dan lokal—yang menopang sepak bola profesional 365 hari dalam setahun, mengingat sebagian besar klub dan pemain profesional tidak berpartisipasi dalam kompetisi internasional; dan ketika agenda sepihak dipaksakan tanpa mendengarkan para pemangku kepentingan utama dalam sepak bola, maka masalah tersebut tidak lagi sekadar solusi tertentu, melainkan menjadi sistem itu sendiri.”

Tebas juga mengkritik keras mekanisme pengambilan keputusan di FIFA, dengan mengatakan: “Konferensi FIFA hanyalah pertunjukan besar untuk menunjukkan konsensus, tanpa diskusi yang sesungguhnya, dan keputusan sudah diambil sebelum pemungutan suara dimulai. Tidak ada kesepakatan dengan liga-liga nasional dan lokal; justru keputusan yang terus-menerus merugikan mereka yang disahkan.”

Ketua Asosiasi Liga Spanyol itu menjelaskan, “Kasus Balugun tidak hanya mengukuhkan persepsi ini, tetapi hanyalah puncak gunung es. Selain itu, jika aturan terus diterapkan secara sewenang-wenang, kepercayaan akan lenyap. Tanpa kepercayaan, tidak ada kredibilitas institusional.”

Tebas mengkritik kenyataan bahwa banyak pihak di dunia sepak bola mengabaikan hal ini, dengan mengatakan: “Yang lebih buruk lagi, banyak pihak di dunia sepak bola menyadari hal ini, namun banyak yang memilih untuk diam, karena diam lebih nyaman daripada memperjuangkan kemandirian, transparansi, dan tata kelola yang baik.”

Ketua Asosiasi Liga Sepak Bola Spanyol itu mengakhiri pesannya yang tajam dengan mengatakan: “Dunia sepak bola layak mendapatkan lembaga-lembaga yang akuntabel, menghormati aturan, dan dikelola secara transparan, bukan melalui keputusan sepihak, diskresioner, dan sewenang-wenang, yang mengakibatkan terkikisnya kepercayaan para penggemar, klub, asosiasi, dan pemain.”