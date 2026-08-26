Aturan baru UEFA tiba-tiba melarang duel Liga Champions antara Liverpool dan Real Madrid di Anfield

Undian Liga Champions akan digelar pada Kamis. Saat itu akan menjadi jelas seperti apa fase pertama kompetisi elite Eropa tersebut. Liverpool dipastikan tidak akan diundi bermain kandang melawan Real Madrid.

Saat ini tim-tim di fase pertama Liga Champions bermain melawan delapan lawan berbeda. Empat kali kandang dan empat kali tandang.

Sejak tahun ini, UEFA telah memperkenalkan aturan baru untuk pengundian. Dilarang ada pertandingan yang sama dimainkan tiga tahun beruntun.

Pada 2025, Liverpool sudah bermain di Anfield melawan Real Madrid pada fase liga (1-0), dan pada 2024 pertemuan antara dua raksasa itu juga digelar di Anfield (2-0).

Karena itu, UEFA kini memutuskan bahwa pertandingan tersebut akan dibuat mustahil dalam undian ini. Namun, kedua tim masih bisa saling bertemu di Madrid.