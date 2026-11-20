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Harry Kane dan Michael Olise cedera, lalu bek Minjae Kim harus menunggu sangat lama untuk masuk sebagai pengganti. Alasannya tak biasa.

Pemain asal Korea Selatan itu semestinya masuk bersama Jamal Musiala yang kembali bermain pada menit ke-71 untuk menggantikan Dayot Upamecano. Namun, penonton yang jeli mungkin menyadari bahwa Kim masih harus menunggu lama di tepi lapangan, padahal Upamecano sudah lebih dulu duduk di bangku cadangan.

Alasannya tak biasa, tetapi cukup mudah dijelaskan. Sejak musim ini, seorang pemain pengganti harus menunggu satu menit sebelum masuk jika pemain yang digantikannya meninggalkan lapangan terlalu lambat.

Lantas, mengapa Minjae akhirnya menunggu di tepi lapangan lebih lama lagi dari satu menit hukumannya? Ini pun mudah dijelaskan: setelah satu menit berlalu, ia baru boleh masuk ke lapangan ketika permainan terhenti.