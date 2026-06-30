"Aturan anti-Arsenal" memicu kemarahan Klopp: Ada 500 cara untuk menang, tapi Jerman tidak tahu satupun!

Pelatih asal Jerman, Jürgen Klopp, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan pembatalan gol timnas Jerman saat melawan Paraguay pada babak perpanjangan waktu, dalam pertandingan antara kedua tim di Piala Dunia 2026. Ia menilai keputusan tersebut telah merampas kemenangan yang sebenarnya sudah di depan mata bagi "Die Mannschaft".

Gol yang dicetak oleh bek Jonathan Tah itu dianulir setelah penerapan apa yang dikenal sebagai “aturan anti-Arsenal”, yang memungkinkan pembatalan gol yang dihasilkan dari situasi penghalangan atau gangguan selama tendangan bebas, meskipun pelanggaran terjadi sebelum bola masuk ke area permainan.

Klopp mengungkapkan keterkejutannya dan kemarahannya atas keputusan tersebut, dengan mengatakan: “Jika aturan ini diterapkan sebelumnya, Arsenal tidak akan menjadi juara Inggris, karena 60% gol mereka dicetak dengan cara seperti itu.”

Kritik pelatih asal Jerman itu tidak hanya terbatas pada keputusan wasit, tetapi juga meluas ke performa teknis timnas negaranya. Ia melontarkan kritik terbuka kepada para pemain setelah tersingkir dari turnamen, menegaskan bahwa tim tersebut kekurangan solusi serangan dan kemampuan untuk memaksimalkan potensinya.

Klopp mengatakan: “Ada 500 ribu cara untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Kamu hanya perlu menemukan satu di antaranya. Kita harus menyerang dari sayap, tidak ada alternatif lain. Semua orang tahu kualitas para pemain ini, tetapi mereka tidak menunjukkannya di lapangan.”

Ia menambahkan: “Sangat penting bagi beberapa hal di sepak bola Jerman untuk berubah, dan kita bisa memulainya dari tim junior usia di bawah 10 tahun serta menunggu beberapa tahun untuk melihat hasilnya.”