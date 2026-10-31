Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goalGetty
Diterjemahkan oleh

Aturan aneh yang membuat Messi tak terkena sanksi larangan bermain meski telah menerima 5 kartu kuning

New England vs Inter Miami CF
New England
Inter Miami CF
Major League Soccer
Inter Miami CF vs Charlotte FC
Charlotte FC
L. Messi
AS
Argentina

Legenda Tango tidak akan absen pada laga mendatang

Kapten Inter Miami, Lionel Messi, akan bisa tampil dalam laga timnya melawan New England Revolution, hari Minggu ini, dalam ajang Liga Amerika, meski menerima kartu kuning kelimanya musim ini.

Bintang Argentina (39 tahun) itu menerima kartu kuning pada menit ke-42, dalam laga imbang Inter Miami 2-2 melawan Cincinnati, hari Rabu, di Stadion Nou.

Messi tampak bingung setelah menerima peringatan tersebut, usai ia mendekati wasit menyusul bentrokan dengan Samuel Gidi, pemain Cincinnati.

Baca juga

France Football ungkap angkanya: 28 poin yang membuat Mbappe gagal meraih Ballon d'Or!

Pertandingan berikutnya
NER

NER

Major League Soccer

01 Nov 2026

MIA

MIA

MIA

MIA

Major League Soccer

07 Nov 2026

CLT

CLT

Termasuk 3 suara Arab: 13 negara memilih Yamal untuk Ballon d'Or

Ini merupakan kartu kuning kelima Messi selama musim reguler, yang secara teori membuatnya terancam skorsing satu pertandingan, tetapi kapten Inter Miami itu akan bisa tampil berkat aturan "perilaku baik" yang berlaku di Liga Amerika.

Aturan tersebut menyatakan pemotongan satu kartu kuning dari akumulasi pemain, apabila ia menjalani 5 pertandingan beruntun di liga tanpa menerima peringatan.

Messi menerima kartu-kartu kuningnya pada pekan ke-8, 11, 20, 31, dan 33, dan jeda di antara sebagiannya cukup untuk penerapan aturan tersebut, sehingga membuat dua kartu gugur dari akumulasi efektifnya, menurut surat kabar "The Sun" Inggris.

Meski kelima kartu kuning itu tetap tercatat dalam rekam disiplinnya, semuanya tidak akan dihitung dalam akumulasi peringatan yang berujung pada skorsing, sehingga akumulasi efektifnya menjadi hanya tiga kartu, dan dengan demikian ia dipastikan tampil dalam laga Inter Miami yang kedua dari terakhir pada musim reguler.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google