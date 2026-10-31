Aturan aneh yang membuat Messi tak terkena sanksi larangan bermain meski telah menerima 5 kartu kuning

Kapten Inter Miami, Lionel Messi, akan bisa tampil dalam laga timnya melawan New England Revolution, hari Minggu ini, dalam ajang Liga Amerika, meski menerima kartu kuning kelimanya musim ini.

Bintang Argentina (39 tahun) itu menerima kartu kuning pada menit ke-42, dalam laga imbang Inter Miami 2-2 melawan Cincinnati, hari Rabu, di Stadion Nou.

Messi tampak bingung setelah menerima peringatan tersebut, usai ia mendekati wasit menyusul bentrokan dengan Samuel Gidi, pemain Cincinnati.

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Ini merupakan kartu kuning kelima Messi selama musim reguler, yang secara teori membuatnya terancam skorsing satu pertandingan, tetapi kapten Inter Miami itu akan bisa tampil berkat aturan "perilaku baik" yang berlaku di Liga Amerika.

Aturan tersebut menyatakan pemotongan satu kartu kuning dari akumulasi pemain, apabila ia menjalani 5 pertandingan beruntun di liga tanpa menerima peringatan.

Messi menerima kartu-kartu kuningnya pada pekan ke-8, 11, 20, 31, dan 33, dan jeda di antara sebagiannya cukup untuk penerapan aturan tersebut, sehingga membuat dua kartu gugur dari akumulasi efektifnya, menurut surat kabar "The Sun" Inggris.

Meski kelima kartu kuning itu tetap tercatat dalam rekam disiplinnya, semuanya tidak akan dihitung dalam akumulasi peringatan yang berujung pada skorsing, sehingga akumulasi efektifnya menjadi hanya tiga kartu, dan dengan demikian ia dipastikan tampil dalam laga Inter Miami yang kedua dari terakhir pada musim reguler.