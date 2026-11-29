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Como, yang berada di posisi kelima, menjamu Juventus di Stadio Giuseppe Sinigaglia pada Minggu malam. Mereka bertekad melanjutkan awal musim terbaik klub di Serie A dan mempertahankan keunggulan lima poin atas tim asuhan Luciano Spalletti. Menjelang pertandingan, Cesc Fabregas menyebut Juventus sebagai salah satu klub paling bersejarah di Italia dan memperingatkan para pemainnya bahwa mereka harus tampil dalam "pertandingan yang nyaris sempurna".

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Como yang sedang menanjak uji rekor awal musim saat menghadapi Juventus yang bangkit

Como, yang berada di posisi kelima, menjamu Juventus di Stadio Giuseppe Sinigaglia pada Minggu pukul 20.45. Ini menjadi laga kandang ketiga mereka secara beruntun, dan mereka ingin melanjutkan kemenangan tipis atas AEK di Liga Champions UEFA serta kemenangan atas Cagliari di Serie A akhir pekan lalu.

Setelah mengumpulkan 26 poin dari 12 pertandingan liga pertama mereka, yang sudah menjadi rekor klub di kasta tertinggi, tim asuhan Cesc Fabregas unggul lima poin atas Juventus besutan Luciano Spalletti. Tim tamu datang ke tepi danau setelah mengalahkan Omonia Nicosia di Liga Europa UEFA.

‘Untuk meraih tiga poin, kami harus tampil nyaris sempurna’

Meski mengalahkan Juventus 2-0 baik di kandang maupun tandang musim lalu, Fabregas menyampaikan kekagumannya yang mendalam kepada klub raksasa asal Turin itu dan menekankan bahwa Como harus menunjukkan identitas permainan mereka sendiri, dengan dukungan atmosfer kandang sejak sesi pemanasan.

“Juventus sedang percaya diri, mencetak banyak gol dan tampil di level yang sangat tinggi dalam bertahan. Terkadang mereka bertahan sedikit lebih dalam dengan blok menengah, sementara di kesempatan lain mereka menekan lebih tinggi. Kami sudah bersiap menghadapi kedua situasi itu. Untuk meraih tiga poin, kami harus tampil nyaris sempurna,” kata Fabregas. “Sekarang saya lebih berfokus pada model dan gaya bermain kami daripada persiapan untuk pertandingan tertentu. Kami selalu berusaha menganalisis lawan, tetapi saya rasa kami juga sangat menentukan apa yang akan terjadi di lapangan besok. Kami harus punya keberanian untuk memainkan permainan kami sendiri. Saat tumbuh besar di Spanyol, saya selalu memandang Juventus sebagai salah satu klub paling bersejarah di Italia. Ketika Como menghadapi tim seperti ini, para pendukung bisa memberi kami keunggulan tambahan. Besok, saya ingin melihat Sinigaglia dalam kondisi terbaiknya, sejak sesi pemanasan.”

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Como yang dominan dalam penguasaan bola hadapi Juventus yang produktif tetapi dilanda cedera

Como memasuki laga Minggu sebagai pemimpin Serie A dalam rata-rata penguasaan bola (62%), akurasi operan (90%), dan rangkaian permainan terbuka yang terdiri atas sedikitnya 10 operan (264). Mereka dipimpin Nico Paz, yang telah mencatatkan 25 gol dan 23 assist di semua kompetisi sejak bergabung menjelang musim 2024/25. Como juga mengincar laga kandang kelima beruntun di liga tanpa kebobolan untuk pertama kalinya sejak 1985.

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Sementara itu, Juventus memiliki 16 pencetak gol berbeda di semua kompetisi dan mencetak empat gol dalam masing-masing dari dua pertandingan terakhir mereka. Namun, Spalletti masih kehilangan Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Kamil Grabara, Pierre Kalulu, dan Nico Gonzalez karena cedera, sehingga Nick Woltemade yang sedang dalam performa bagus dan Randal Kolo Muani akan memimpin lini depan.

Pertarungan penting untuk posisi lima besar di tepi Danau Como

Kemenangan bagi Como akan menjadi kemenangan kandang keempat beruntun mereka di Serie A, rangkaian terbaik sejak 1980, sekaligus memperlebar jarak menjadi delapan poin atas Juventus dalam persaingan lolos ke Liga Champions UEFA.

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Bagi Juventus, yang memenangi delapan dari 15 lawatan mereka ke markas Como di kasta tertinggi dan memiliki angka perkiraan kebobolan terendah di liga (8,9), meraih poin penuh sangat penting untuk memangkas jarak dari lima besar.