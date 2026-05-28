Atraksi baru di tim nasional Belanda di Piala Dunia? 'Dia hampir lebih cepat saat menguasai bola daripada saat tidak menguasai bola'

Crysencio Summerville, meski belum pernah bermain untuk Oranje, dipanggil untuk mengikuti Piala Dunia pertamanya bersama tim nasional Belanda. De Telegraaf telah menghubungi beberapa mantan pelatihnya untuk mengetahui tanggapan mereka atas kabar gembira tersebut.

Dirk Kuijt pernah melatih Summerville di akademi muda Feyenoord. “Saya sangat senang untuk Cry. Saya masih sesekali berhubungan dengannya. Saya pikir ini adalah pilihan yang tepat dari Ronald Koeman.”

“Dia memang pemain yang punya sesuatu yang istimewa. Cry punya kecepatan tinggi dan sentuhan tak terduga dalam permainannya. Tipe pemain seperti itu juga sangat merepotkan bagi lawan,” kata Kuijt tentang pemain sayap West Ham United berusia 24 tahun itu.

Alfons Groenendijk yang memperkenalkan Summerville di ADO Den Haag saat debutnya di Eredivisie. “Pemuda itu memiliki sesuatu yang berani dalam permainannya. Dia punya nyali, percaya pada kualitasnya sendiri. Menyenangkan melihat permainannya.”

Menurut mantan pelatih tersebut, Summerville menjadi lebih kuat secara fisik di Inggris. “Dan kualitas istimewanya saat menguasai bola tetap terjaga. Dia benar-benar memiliki senjata. Kemampuan mencetak gol, dia bisa melewati dari luar dan dari dalam. Dia sangat cepat sekali.”

“Dan dengan bola di kakinya, dia hampir lebih cepat daripada tanpa bola. Selain itu, dia memiliki gerakan umpan yang hampir tak terbendung. Hal seperti itu jarang terlihat di sepak bola,” tutup Groenendijk.

Kuijt menantikan penampilan Summerville di Piala Dunia. “Saya pikir Cry akan membuktikan dirinya di tim dan meyakinkan Koeman bahwa jika dia membutuhkan variasi di lini serang, dia selalu bisa mengandalkan dia. Saya yakin dia siap untuk memainkan peran penting di tim Oranje.”