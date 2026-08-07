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Diterjemahkan oleh

Atmosfer Memanas: Cerita di Balik Tekanan Bintang-Bintang Al Ahly untuk Memulangkan Kessie

Transfers
F. Kessie
Al Ahli
Saudi Pro League
Côte d’Ivoire
Arab Saudi

Apakah sang bintang Pantai Gading akan kembali?

Surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi mengungkap adanya langkah dari sejumlah pemain Al-Ahli Saudi untuk menuntut manajemen agar memperkuat lini tengah tim selama periode transfer saat ini.

Menurut surat kabar tersebut, sejumlah pemain Al-Ahli mengadakan pertemuan dengan Rui Pedro asal Portugal, direktur olahraga klub, dan menuntutnya agar merekrut seorang pemain asing baru di posisi gelandang bertahan untuk memperkuat tim sebelum musim baru dimulai.

Para pemain Al-Ahli menjelaskan dalam pertemuan itu bahwa lini tengah membutuhkan sosok baru yang mampu memberikan tim lebih banyak keseimbangan dan kekuatan, terutama dengan berbagai perubahan yang dialami skuad tim selama periode terakhir.

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Para pemain juga mengajukan opsi lain kepada direktur olahraga, yaitu mengembalikan Franck Kessié asal Pantai Gading ke skuad tim, mengingat ia adalah pemain yang mengenal atmosfer klub dan sebelumnya pernah menampilkan penampilan yang mengesankan dengan seragam Al-Ahli.

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Tuntutan ini muncul di tengah situasi penuh penantian yang dijalani Al-Ahli terkait bentuk skuad final mereka untuk musim baru, terutama setelah kepergian sejumlah pemain inti selama periode lalu.

Manajemen Al-Ahli diperkirakan akan menentukan sikapnya soal penguatan posisi gelandang bertahan pada periode mendatang, baik dengan merekrut pemain asing baru maupun mencoba mengembalikan Kessié ke skuad tim.

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