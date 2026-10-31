Atlético Tak Beri FC Barcelona Dan Real Madrid Ruang Bernapas Lewat Kemenangan Ketujuh Beruntun

Atlético Madrid terus tampil gemilang di LaLiga. Tim asuhan Diego Simeone menang 2-0 atas Levante pada Sabtu dan mencatat kemenangan ketujuh beruntun di liga. Atlético, yang hanya mampu bermain imbang dalam tiga kunjungan terakhirnya ke Estadi Ciutat de València, untuk sementara memimpin klasemen dengan 28 poin dari 11 pertandingan. Dua tim yang mengejar, FC Barcelona (27 poin) dan Real Madrid (24 poin), masing-masing memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

Mantan pemain Feyenoord, Dávid Hancko, seperti biasa masuk sebelas pemain inti Atlético. Musim ini, ia juga menjadi andalan di jantung pertahanan tim Madrid tersebut. Julián Álvarez mencetak dua gol pertamanya musim ini pada pekan lalu dan kembali menjadi starter di lini depan bersama Lee Kang-in.

Jan Oblak harus beraksi sejak awal untuk menggagalkan upaya Daniel Requena mencetak gol pembuka, tetapi Atlético kemudian mendominasi pertandingan. Setelah seperempat jam, tim tamu nyaris unggul lewat Morten Hjulmand, tetapi golnya dianulir karena offside.

Setelah sejumlah peluang berbahaya, antara lain dari Marcos Llorente dan Lee, Atlético akhirnya memecah kebuntuan sepuluh menit sebelum turun minum. Umpan Álex Baena diantisipasi dengan sangat buruk oleh Jon Ander Olasagasti sehingga Grimaldo tiba-tiba mendapat waktu dan ruang di kotak penalti. Pemain Spanyol itu melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri andalannya ke sudut dekat: 0-1.

Atlético juga mengawali babak kedua dengan baik, meski penyelesaian akhir belum berpihak kepada mereka. Gol Hancko dari bola muntah dianulir karena offside. Beberapa saat kemudian, tembakan keras Lee membentur Nacho Pérez sebelum mengenai mistar. Setelah satu jam pertandingan berjalan, skor akhirnya menjadi 0-2. Baena menuntaskan aksi dribel apiknya dengan umpan terobosan kepada Giuliano Simeone, yang menyelesaikannya dengan tenang: 0-2.

Setelah gol itu, pertandingan di Levante tak pernah benar-benar kembali menegangkan. Tuan rumah berusaha membalas, tetapi hanya mampu menciptakan beberapa ancaman kecil. Levante pun menelan kekalahan kedua beruntun dan untuk sementara berada di posisi ke-16 LaLiga, satu poin di atas zona degradasi.

Kemenangan terbaru ini memberi Atlético tambahan kepercayaan diri menjelang pekan berat. Pada Selasa malam, tim Madrid tersebut akan menjamu Bayern München, yang diperkuat peraih Ballon d'Or terbaru Harry Kane, di Liga Champions. Pada Minggu, Atlético kembali bermain di kandang, kali ini menghadapi FC Barcelona di LaLiga.