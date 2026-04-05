Atlético menggunakan video lama untuk membuktikan ketidakadilan yang dialaminya saat melawan Barcelona

Atlético Madrid memicu kontroversi di media sosial setelah pertandingan melawan Barcelona, Sabtu kemarin, pada pekan ke-30 La Liga.

Hal ini terjadi setelah Atletico kalah dari Barcelona di Stadion Metropolitano dengan gol penentu yang dicetak oleh Robert Lewandowski, sebuah kemenangan yang memperkuat posisi puncak tim Catalan di La Liga, di tengah protes keras dari "Los Rojiblancos" atas tidak diusirnya pemain Barcelona, Gerard Martin.

Atlético Madrid memposting cuitan marah di akun "X" mereka, yang menampilkan foto insiden Gerard Martín dan video aksi serupa dari pertandingan Real Betis melawan Rayo Vallecano.





Akun Rojiblancos bertanya dalam cuitan tersebut: "Tapi, bukankah ini sudah ditinjau sebelumnya?", disertai dengan emoji yang mencerminkan ketidakpahaman dan kebingungan, sambil menandai akun resmi Komite Teknis Wasit, sebagai referensi bahwa komite tersebut sebelumnya telah mengeluarkan keputusannya dalam insiden serupa.

Tweet tersebut juga menyertakan perbandingan antara pelanggaran yang dilakukan Gerard Martin terhadap Tiago Almada, dan insiden lain yang terjadi pada pekan ke-25 dalam pertandingan Real Betis melawan Rayo Vallecano, di mana Valentín Gómez tidak diusir saat itu meskipun menginjak kaki lawannya, namun Komite Teknis Wasit kemudian menjelaskan dalam "waktu tinjauan" bahwa pemain Betis tersebut pantas mendapat kartu merah.



Baca juga: Pukulan telak... Barcelona kehilangan bintang utamanya selama 10 hari