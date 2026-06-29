Atlético memicu spekulasi tentang kepindahan Álvarez ke Barcelona-langkah yang kontroversial

Ketidakhadiran penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, dalam kampanye promosi jersey utama baru Atlético Madrid untuk musim 2026–2027 memicu spekulasi luas mengenai masa depannya, terutama setelah ia menyatakan keinginannya untuk hengkang selama jendela transfer musim panas.

Pemain tersebut, dalam pernyataannya kepada jaringan "ESPN", mengatakan bahwa ia telah memberitahu pihak Atlético Madrid tentang keinginannya untuk mencari pengalaman baru, dengan mengatakan: "Saya rasa pindah adalah yang terbaik bagi semua pihak, dan saya ingin mewujudkan impian saya," sambil menegaskan bahwa ia telah mendiskusikan masa depannya dengan manajemen klub tanpa mengungkapkan detail lebih lanjut.

Penampilan resmi jersey baru tersebut hanya melibatkan empat pemain, yaitu Alex Baena, Marc Popel, Marcos Llorente, dan Giuliano Simeone, sementara Alvarez tidak hadir, sebuah langkah yang semakin memicu spekulasi mengenai semakin dekatnya akhir kariernya bersama tim ibu kota Spanyol tersebut.

Meskipun ia tidak ikut dalam peluncuran jersey utama, seragam pemanasan baru tersebut mengandung simbol khusus bagi sang pemain, dengan desain yang terinspirasi dari “jaring laba-laba”—merujuk pada julukannya yang terkenal—serta mengembalikan desain jersey musim 2004–2005.

Atlético Madrid tetap pada pendiriannya untuk menolak menjual penyerang asal Argentina tersebut, dengan syarat pembayaran denda sebesar 500 juta euro, serta menolak untuk melakukan negosiasi dengan Barcelona, dan lebih memilih hanya mempertimbangkan tawaran dari klub-klub di luar Spanyol, terutama Arsenal dan Paris Saint-Germain.

Di sisi lain, Barcelona masih menganggap Julián Álvarez sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini serangnya, di mana mereka berencana melanjutkan upaya untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut sebelum penutupan bursa transfer, setelah Atlético Madrid menolak tawaran awal yang melebihi 100 juta euro.

Di tengah keteguhan Atlético Madrid mempertahankan bintangnya dan keinginan sang pemain untuk hengkang, tampaknya kasus Álvarez akan tetap menjadi salah satu isu transfer terpanas dalam beberapa pekan mendatang, sambil menunggu hasil negosiasi setelah ia menyelesaikan partisipasinya bersama tim nasional Argentina di Piala Dunia 2026.