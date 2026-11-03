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Bayern Munich meraih kemenangan 2-0 dengan permainan terkontrol di Riyadh Air Metropolitano setelah berhasil mengatasi blok pertahanan rapat Atletico Madrid. Ketepatan taktik tim tamu pada babak kedua menjadi pembeda saat menghadapi skema kaku Diego Simeone.

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Pertandingan Liga Champions ini menjadi pertarungan klasik antara dua filosofi sepakbola yang berbeda. Simeone berupaya memanfaatkan ketangguhan bertahan yang menjadi ciri khas Atletico Madrid untuk membuat raksasa Jerman itu frustrasi melalui blok rendah yang rapat dan transisi vertikal yang cepat.

Tujuannya jelas: menutup ruang bagi Bayern di area tengah dan memaksa mereka mengirim umpan silang dari posisi yang kurang menguntungkan, sembari mengandalkan kecepatan Julian Alvarez dan Alexander Soerloth untuk mengeksploitasi garis pertahanan tinggi tim tamu lewat serangan balik.

Sebaliknya, Bayern Munich datang dengan target menguasai wilayah permainan dan tetap sabar. Rencana taktis mereka berfokus pada upaya mengacaukan lini tengah Atletico Madrid melalui rotasi tanpa henti dan pergerakan posisi yang cair. Dengan menguasai bola hingga 58%, Bayern berusaha menguras stamina tuan rumah sebelum menemukan celah dalam pertahanan yang tetap kokoh selama 45 menit pertama. Laga ini menunjukkan efektivitas tekanan berkelanjutan selama 90 menit saat menghadapi rencana permainan yang reaktif dan defensif.

Pengaturan taktik Atletico Madrid

Getty Images

Simeone menerapkan formasi 4-4-2 yang kaku dengan mengutamakan kekompakan pertahanan secara horizontal dan vertikal. Saat bertahan, jarak antara dua barisan yang masing-masing berisi empat pemain sering kali tidak lebih dari sepuluh meter. Susunan ini efektif menutup ruang antarlini yang biasanya dimanfaatkan Bayern. Atletico sangat selektif dalam menentukan kapan harus menekan; mereka jarang menekan bek tengah Bayern dan baru melancarkan tekanan agresif ketika bola bergerak ke area sayap atau saat gelandang Bayern menerima bola dengan membelakangi gawang.

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Seperti yang bisa diduga, Atletico membangun serangan secara langsung. Begitu merebut bola, mereka segera mencari pergerakan Alvarez atau memanfaatkan kekuatan fisik Soerloth. Cara ini dirancang untuk menghindari tekanan balik Bayern. Saat bertahan, Robin Le Normand dan David Hancko tetap berada sangat dalam untuk mencegah Harry Kane turun menerima bola di ruang kosong.

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Meski rencana itu berjalan baik pada babak pertama dan menghasilkan skor 0-0, Alex Baena dan Giuliano Simeone sebagai pemain sayap harus bekerja sangat keras. Keduanya terus-menerus dituntut membantu bek sayap menghadapi pergerakan pemain Bayern yang maju dari belakang. Pada akhirnya, minimnya penguasaan bola Atletico (42%) membuat pertahanan mereka terus digempur. Kelelahan mental yang timbul kemudian dimanfaatkan Bayern selepas jeda.

Pengaturan taktik Bayern Munich

Bayern menggunakan sistem 4-2-3-1 yang kerap berubah menjadi 2-3-5 saat menguasai bola. Joshua Kimmich menjadi pengatur permainan utama, sering turun di antara bek tengah untuk membantu Bayern membangun serangan dengan rapi. Kecerdikan taktik mereka terletak pada peran pemain sayap dan gelandang serang. Dengan Alphonso Davies dan Josip Stanisic menjaga lebar permainan, para pemain sayap didorong bergerak ke dalam. Hal itu menciptakan keunggulan jumlah pemain di area tengah dan memaksa gelandang Atletico merapat ke tengah.

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Gol pembuka L. Karl pada menit ke-54 merupakan hasil langsung dari kepadatan di area tengah tersebut. Dengan menarik pemain-pemain tengah Atletico ke dalam, Bayern menciptakan ruang di area antara tengah dan sayap yang dibutuhkan gelandang muda itu untuk melepaskan tembakan. Tekanan balik Bayern juga tak kalah penting; mereka mencatatkan tujuh serangan balik, sering kali merebut kembali bola di area depan sebelum Atletico sempat beralih ke susunan bertahan. Dayot Upamecano dan Jonathan Tah menjaga garis pertahanan tetap tinggi, mempersempit ruang permainan dan memastikan Harry Kane tetap terhubung dengan lini tengah. Tekanan tanpa henti itu membuat Bayern unggul 19 berbanding sembilan dalam jumlah tembakan. Setelah terus menguasai wilayah permainan, mereka akhirnya mencetak gol kedua melalui Konrad Laimer pada menit ke-74.

Adu taktik

Pertandingan ini ditentukan oleh kemampuan Bayern mengatasi rapatnya lini tengah Atletico. Sepanjang sebagian besar babak pertama, kedisiplinan Atletico mencegah Bayern menemukan umpan yang menembus lini pertahanan. Namun, pergerakan Kane terbukti menjadi faktor penentu dalam duel taktik ini. Dengan turun lebih dalam untuk menjalankan peran nomor 10, Kane menarik seorang bek tengah keluar dari posisinya dan menciptakan kekacauan yang membuka ruang bagi L. Karl dan Konrad Laimer untuk memanfaatkan area yang ditinggalkan.

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Keputusan Simeone mempertahankan blok rendah sepanjang pertandingan akhirnya menjadi bumerang. Dengan membiarkan Bayern menguasai begitu banyak area lapangan, Atletico memberi pemain-pemain lawan yang lebih unggul secara teknik kesempatan untuk mengatur ritme permainan. Banyaknya umpan akurat Bayern (570 berbanding 363) serta kegigihan mereka mengalirkan bola dari sisi ke sisi akhirnya membuat pergeseran pertahanan Atletico secara horizontal mencapai batasnya. Begitu gol pertama tercipta, Atletico harus mengejar ketertinggalan, situasi yang sulit mereka hadapi dengan susunan permainan reaktif tersebut.

Penyesuaian selama pertandingan

Simeone berupaya merebut kembali kendali pada menit ke-59 dengan melakukan tiga pergantian sekaligus, memasukkan Koke, Kang-in Lee, dan Ademola Lookman. Ini menandai peralihan yang jelas ke pendekatan lebih proaktif, dari 4-4-2 yang defensif menuju 4-3-3 yang lebih cair untuk mengimbangi Bayern di lini tengah. Meski sempat meningkatkan ancaman Atletico, perubahan itu juga membuat mereka lebih rentan saat transisi. Bayern menghukumnya lewat gol Laimer.

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Bayern juga cermat dalam memanfaatkan pemain cadangan. Saat unggul 1-0, mereka memasukkan Nathaniel Brown yang masih segar, lalu Min-jae Kim, untuk memperkuat pertahanan saat menghadapi transisi. Setelah gol kedua, Bayern beralih ke blok pertahanan menengah yang lebih berhati-hati sehingga tidak ada kejutan pada akhir laga. Tim tamu berhasil meredam potensi kebangkitan Atletico dengan memperlambat tempo dan memanfaatkan kemampuan mereka yang lebih baik dalam mempertahankan penguasaan bola hingga pertandingan usai.

Kesimpulan

Getty Images

Pada akhirnya, keunggulan Bayern Munich dalam penempatan posisi dan kesabaran mereka mencari celah mampu mengatasi kakunya pertahanan Atletico Madrid. Meski rencana awal Simeone berhasil meredam tim tamu pada babak pertama, ketidakmampuan Atletico mempertahankan penguasaan bola membuat mereka tidak sanggup terus menahan tekanan. Kunci taktisnya adalah pergerakan gelandang-gelandang tengah Bayern ke area antara tengah dan sayap, yang akhirnya mengacaukan susunan pertahanan Atletico.

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Gol Karl dan Laimer menjadi hasil yang pantas bagi tim yang tetap berpegang pada prinsip menyerang, sekaligus membuktikan bahwa penguasaan bola yang terstruktur pada akhirnya dapat membongkar sistem pertahanan yang paling disiplin sekalipun.