Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona bangkit dari ketertinggalan akibat gol cepat Giuliano Simeone untuk meraih kemenangan 2-1 di Riyadh Air Metropolitano. Fleksibilitas taktik Hansi Flick dan pergerakan oportunistis Fermin Lopez menjadi penentu saat menghadapi struktur pertahanan Atletico yang kaku.

Iklan

Pertarungan taktik di Riyadh Air Metropolitano mempertemukan formasi 4-4-2 Diego Simeone yang terstruktur dan reaktif dengan skema 4-1-2-3 Hansi Flick yang agresif serta berorientasi pada penguasaan bola. Tujuan Simeone jelas: menjaga jarak antarlini tetap rapat, baik secara vertikal maupun horizontal, menggiring Barcelona ke area sayap, lalu melancarkan serangan balik cepat melalui Julian Alvarez. Pendekatan itu langsung membuahkan hasil ketika Giuliano Simeone mencetak gol pada menit ke-10, menjadi buah dari intensitas Atletico sejak awal dan kemampuan mereka menghukum Barcelona lewat serangan balik.

Sebaliknya, Hansi Flick berupaya menguasai area tengah dan mengacaukan posisi empat bek Atletico melalui rotasi terus-menerus di sepertiga akhir lapangan. Barcelona mencatatkan 63% penguasaan bola, tetapi tantangannya adalah menembus blok pertahanan rendah yang kerap berubah menjadi 5-4-1 ketika terus ditekan. Pada akhirnya, kesabaran Barcelona dan kemampuan mereka mempertahankan tekanan menjadi penentu. Mereka memaksa Atletico melakukan kesalahan bertahan yang memungkinkan tim tamu membalikkan ketertinggalan melalui gol sebelum dan sesudah jeda.

Skema taktik Atletico Madrid

Getty Images

Diego Simeone memilih formasi khasnya, 4-4-2, dengan mengutamakan blok pertahanan menengah hingga rendah untuk menutup ruang bagi gelandang kreatif Barcelona di area “Zona 14”. Atletico tidak menekan sepanjang waktu. Mereka membiarkan bek tengah Barcelona, Pau Cubarsi dan Gerard Martin, menguasai bola, tetapi segera menekan secara agresif begitu bola memasuki sepertiga tengah lapangan. Sentuhan bola yang terlalu jauh dari Marc Bernal atau umpan ke Pedri saat ia membelakangi gawang menjadi pemicu tekanan. Pada saat itulah Koke dan Pablo Barrios langsung merebut bola untuk memulai serangan balik.

Saat membangun serangan, Atletico berupaya melewati tekanan tinggi Barcelona melalui umpan panjang diagonal dari Jan Oblak atau David Hancko ke sisi lapangan. Alex Grimaldo dan Marc Pubill memberi kelebaran, tetapi ancaman utama tetap datang dari kerja sama Julian Alvarez dan Giuliano Simeone. Alvarez berperan sebagai pemain nomor 10 yang bergerak bebas, turun ke ruang kosong untuk menarik Cubarsi keluar dari posisinya dan membuka jalur yang bisa dimanfaatkan Simeone.

Iklan Iklan

Selama 40 menit pertama, Atletico disiplin dalam bertahan. Para gelandang sayap bergerak ke dalam untuk membentuk barisan empat pemain yang rapat. Namun, seiring berjalannya laga, tuntutan fisik akibat terus bertahan tanpa bola membuat pergeseran mereka dari sisi ke sisi melambat. Kelelahan itu terlihat dalam proses terjadinya gol penyama kedudukan. Lini belakang gagal menutup ruang antara para bek tengah dan gelandang yang membantu pertahanan, sehingga Lopez mendapat ruang sekitar 0,91 meter yang dibutuhkannya untuk melepaskan tembakan.

Topik Terkait

Skema taktik Barcelona

Hansi Flick menerapkan sistem 4-1-2-3 yang berubah menjadi 3-2-5 saat Barcelona menguasai bola. Marc Bernal menjadi satu-satunya gelandang jangkar dan kerap turun di antara para bek tengah untuk membantu membangun serangan dengan tiga pemain. Hal itu memungkinkan para bek sayap naik dan melebar. Pergerakan tersebut meregangkan formasi 4-4-2 Atletico yang sempit, menciptakan celah di ruang antara area tengah dan sayap bagi Pedri serta Fermin Lopez. Posisi Lamine Yamal di sayap kanan sangat penting. Ia menarik dua pemain bertahan ke arahnya, sehingga pergerakan Lopez menyusup ke sisi dalam luput dari pengawalan.

Transisi bertahan Barcelona ditandai tekanan balik berintensitas tinggi. Begitu kehilangan bola, tiga pemain terdekat langsung mengepung pemain yang menguasainya agar Atletico tidak dapat mengirim bola kepada Alvarez. Meski membuat Barcelona rentan terhadap umpan panjang ke belakang garis pertahanan, seperti terlihat pada gol pembuka, pendekatan itu memungkinkan mereka mengurung Atletico di wilayahnya sendiri untuk waktu yang lama. Kebuntuan terpecahkan berkat penekanan Flick pada serangan vertikal. Alih-alih terus mengalirkan bola dari sisi ke sisi, Barcelona mencari kombinasi cepat yang melibatkan pemain ketiga.

Iklan

Peran Fermin Lopez memberikan dampak terbesar. Ia bermain hampir seperti penyerang bayangan dan memilih waktu yang tepat untuk masuk ke kotak penalti. Gol pertamanya sesaat sebelum turun minum mengubah momentum psikologis pertandingan, sementara gol keduanya pada menit ke-66 lahir dari keunggulan jumlah pemain yang dibangun secara terencana di sisi kanan, sehingga pertahanan Atletico di sisi seberang terbuka.

Adu taktik

Getty Images

Perebutan kendali atas ruang antara area tengah dan sayap menjadi pertarungan utama. Formasi 4-4-2 Simeone sejak lama sulit ditembus melalui tengah, tetapi Flick melihat para pemain Atletico di sisi lapangan kesulitan mengikuti pergerakan gelandang dalam Barcelona yang masuk ke tengah. Ketimpangan penjagaan terjadi antara para gelandang tengah Atletico dan Lopez. Koke dan Barrios kerap tersita perhatiannya oleh posisi Pedri yang turun jauh ke belakang. Hal itu menarik mereka maju dan menciptakan ruang kosong di belakangnya. Lopez memanfaatkannya dengan cemerlang, menyelinap di antara lini saat Hancko dan pemain lain di lini belakang ragu untuk maju menekannya.

Iklan

Flick memenangkan adu taktik dengan tidak meninggalkan garis pertahanan tingginya meski Barcelona tertinggal lebih dulu. Dengan mempersempit ruang permainan, Barcelona merebut kembali bola lebih jauh di wilayah lawan, sebagaimana tercermin dari total 19 tembakan mereka berbanding 9 milik Atletico. Ketergantungan Simeone pada serangan balik membuat Atletico tidak memiliki rencana lain untuk merebut kendali tempo setelah Barcelona menemukan cara melewati pola tekanan awal mereka. Banyaknya serangan yang masuk ke sepertiga akhir lapangan akhirnya meruntuhkan ketahanan pertahanan tuan rumah.

Penyesuaian selama pertandingan

Getty Images

Flick bertindak proaktif dengan memasukkan Frenkie de Jong untuk menggantikan Borja Farinas saat turun minum. Penyesuaian ini membuat Bernal lebih berfokus melindungi pertahanan, sementara De Jong menawarkan kemampuan yang lebih baik untuk membawa bola ke depan dan mengatasi tekanan lawan. Perubahan tersebut membantu Barcelona melewati lapis kedua tekanan Atletico dengan lebih efektif pada babak kedua. Kemudian, masuknya Andreas Christensen menggantikan Joao Cancelo pada menit ke-60 memperkokoh pertahanan, sehingga Barcelona bisa kembali membentuk lini belakang empat pemain yang lebih stabil saat mempertahankan keunggulan.

Iklan

Simeone mencoba merespons pada menit ke-72 dengan memasukkan Morten Hjulmand dan Johnny Cardoso untuk menggantikan Koke dan Alex Baena. Pergantian ganda itu bertujuan menambah energi di lini tengah yang mulai kelelahan sekaligus membuat Atletico lebih tangguh dalam bertahan. Ia juga memasukkan Alexander Soerloth menggantikan Kang-in Lee untuk menjadi tumpuan fisik dalam menerima umpan panjang. Namun, perubahan itu gagal mengubah jalannya laga karena Barcelona terlalu baik dalam mempertahankan penguasaan bola. Peralihan ke 4-4-2 yang lebih mengandalkan permainan langsung dengan dua penyerang target justru menguntungkan Barcelona. Kemampuan Atletico menjaga bola di lini tengah berkurang, menghasilkan 20 menit terakhir yang berlangsung cepat dan tak menentu, tetapi tim tamu tetap mampu mengendalikan pertandingan dengan nyaman meski Llorente dan Pubill menerima kartu kuning menjelang akhir laga.

Kesimpulan

Pada akhirnya, permainan posisional Barcelona yang lebih unggul dan penyesuaian Flick di lini tengah saat turun minum menentukan hasil pertandingan. Meski rencana awal Simeone berhasil memanfaatkan garis pertahanan tinggi Barcelona, Atletico tidak mampu mempertahankan intensitas fisik yang diperlukan untuk terus mengawal pergerakan cerdas Fermin Lopez. Dua gol Lopez bukan kebetulan, melainkan hasil dari upaya Barcelona yang terus-menerus menciptakan keunggulan jumlah pemain dan keberhasilan mereka menarik blok pertahanan rapat Atletico keluar dari susunannya. Keberanian Flick mempertahankan tekanan tinggi meski tertinggal lebih dulu memaksa Atletico terus bertahan tanpa mampu keluar dari tekanan. Laga ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola elite modern, agresivitas yang proaktif kerap mengungguli struktur permainan yang reaktif.