Atlético Madrid sudah muak dan secara terbuka melontarkan kritik pedas kepada FC Barcelona

Atlético Madrid tidak puas dengan sikap FC Barcelona belakangan ini, demikian disampaikan klub tersebut kepada media Spanyol Diario AS. Pihak Atlético Madrid menganggap cara penanganan terhadap Julian Álvarez tidak pantas.

Pada Kamis pagi, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Barça menganggap Álvarez sebagai prioritas utama. Klub tersebut dikabarkan akan segera mengajukan tawaran untuk pemain asal Argentina tersebut.

Pada malam harinya, Romano mengumumkan bahwa sang penyerang sendiri juga tertarik untuk pindah ke Catalonia dan telah mengajukan permohonan transfer kepada Atlético.

Menurut Atlético, hal itu sama sekali tidak benar. “Dia tidak dijual,” kata klub tersebut, yang menyebut rumor tersebut ‘absurd’.

“Klub belum menerima tawaran apa pun untuk pemain tersebut dan juga belum ada pembicaraan dengan Barcelona,” demikian tertulis dalam pernyataan tersebut.

Selain itu, Atlético Madrid juga menyatakan bahwa mereka menganggap Barcelona telah bersikap seperti ‘klub kecil’ dalam masalah ini.