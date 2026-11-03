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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Atletico Madrid mulai bernegosiasi dengan gelandang Almeria Stefan Dzodic terkait transfer musim panas meski klausul pelepasannya mencapai €40 juta

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Atletico Madrid telah membuka pembicaraan awal untuk merekrut gelandang Almeria, Stefan Dzodic, seiring klub asal ibu kota Spanyol itu mulai merencanakan perekrutan pemain menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Pemain timnas Serbia berusia 21 tahun tersebut dipagari klausul pelepasan senilai €40 juta (£33 juta/$45 juta) dan terikat kontrak jangka panjang hingga Juni 2032.

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Atletico hubungi perwakilan gelandang Serbia

Menurut Marca, para direktur olahraga Atletico telah memulai pembicaraan dengan perwakilan gelandang berusia 21 tahun itu untuk membuka jalan bagi kepindahannya pada musim panas 2027. Meski belum ada kesepakatan resmi, jajaran petinggi Metropolitano memandang pemain tim nasional Serbia tersebut sebagai sosok ideal untuk menjadi andalan lini tengah mereka dalam jangka panjang. Langkah awal ini dimaksudkan agar Atletico tetap selangkah di depan klub-klub lain yang berminat.

Hubungan baik antarklub membantu negosiasi

Mendapatkan tanda tangan pemain muda itu akan membutuhkan negosiasi yang cermat, mengingat kuatnya posisi tawar klubnya saat ini. Dzodic terikat kontrak di Andalusia hingga musim panas 2032 dengan klausul pelepasan senilai €40 juta, sehingga klub divisi dua tersebut tidak berada dalam tekanan untuk segera menyetujui penjualan dengan harga lebih rendah.

Namun, laporan itu menyebutkan bahwa hubungan kelembagaan yang baik antara kedua klub Spanyol tersebut bisa memungkinkan Atletico menegosiasikan biaya transfer di bawah nilai klausul pelepasan itu. Para petinggi perekrutan di Madrid telah memantau perkembangan sang gelandang secara saksama dan yakin bahwa performanya saat ini serta potensi perkembangannya layak diperjuangkan melalui upaya serius dalam beberapa bulan mendatang.

Pemain yang datang dari Prancis bersinar di Spanyol

Dzodic berkembang pesat sejak bergabung dengan Almeria dari klub Prancis Montpellier B pada musim panas 2025. Dalam musim debutnya di Spanyol pada 2025-26, sang gelandang tampil 33 kali pada musim reguler dengan catatan satu gol dan dua assist. Ia kemudian mencetak satu gol dalam empat penampilan di play-off promosi, saat timnya kalah dari Malaga secara agregat di final.

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Melanjutkan perkembangannya pada musim La Liga 2 2026-27, pemain Serbia itu telah menyumbang satu gol dan satu assist dalam 10 penampilan liga. Penampilannya yang konsisten di lini tengah membantu pelatih kepala Garcia Pimienta membawa klub tersebut bersaing memperebutkan tiket promosi otomatis pada bulan-bulan awal musim.

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Upaya meraih promosi berlanjut di Girona

Sementara Atletico berencana melanjutkan pembicaraan dengan perwakilan sang pemain menjelang bursa transfer musim panas, fokus Dzodic saat ini tetap membantu Almeria kembali ke kasta tertinggi sepakbola Spanyol. Tim asuhan Pimienta kini menempati peringkat kedua klasemen Liga 2 dengan 26 poin dari 12 pertandingan, tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Castellon. Mereka akan berupaya menjaga tekanan itu saat bertandang menghadapi Girona pada pekan ke-13, Minggu, 8 November.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.