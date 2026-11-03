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Atletico Madrid telah membuka pembicaraan awal untuk merekrut gelandang Almeria, Stefan Dzodic, seiring klub asal ibu kota Spanyol itu mulai merencanakan perekrutan pemain menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Pemain timnas Serbia berusia 21 tahun tersebut dipagari klausul pelepasan senilai €40 juta (£33 juta/$45 juta) dan terikat kontrak jangka panjang hingga Juni 2032.

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Atletico hubungi perwakilan gelandang Serbia

Menurut Marca, para direktur olahraga Atletico telah memulai pembicaraan dengan perwakilan gelandang berusia 21 tahun itu untuk membuka jalan bagi kepindahannya pada musim panas 2027. Meski belum ada kesepakatan resmi, jajaran petinggi Metropolitano memandang pemain tim nasional Serbia tersebut sebagai sosok ideal untuk menjadi andalan lini tengah mereka dalam jangka panjang. Langkah awal ini dimaksudkan agar Atletico tetap selangkah di depan klub-klub lain yang berminat.

Hubungan baik antarklub membantu negosiasi

Mendapatkan tanda tangan pemain muda itu akan membutuhkan negosiasi yang cermat, mengingat kuatnya posisi tawar klubnya saat ini. Dzodic terikat kontrak di Andalusia hingga musim panas 2032 dengan klausul pelepasan senilai €40 juta, sehingga klub divisi dua tersebut tidak berada dalam tekanan untuk segera menyetujui penjualan dengan harga lebih rendah.

Namun, laporan itu menyebutkan bahwa hubungan kelembagaan yang baik antara kedua klub Spanyol tersebut bisa memungkinkan Atletico menegosiasikan biaya transfer di bawah nilai klausul pelepasan itu. Para petinggi perekrutan di Madrid telah memantau perkembangan sang gelandang secara saksama dan yakin bahwa performanya saat ini serta potensi perkembangannya layak diperjuangkan melalui upaya serius dalam beberapa bulan mendatang.

Pemain yang datang dari Prancis bersinar di Spanyol

Dzodic berkembang pesat sejak bergabung dengan Almeria dari klub Prancis Montpellier B pada musim panas 2025. Dalam musim debutnya di Spanyol pada 2025-26, sang gelandang tampil 33 kali pada musim reguler dengan catatan satu gol dan dua assist. Ia kemudian mencetak satu gol dalam empat penampilan di play-off promosi, saat timnya kalah dari Malaga secara agregat di final.

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Melanjutkan perkembangannya pada musim La Liga 2 2026-27, pemain Serbia itu telah menyumbang satu gol dan satu assist dalam 10 penampilan liga. Penampilannya yang konsisten di lini tengah membantu pelatih kepala Garcia Pimienta membawa klub tersebut bersaing memperebutkan tiket promosi otomatis pada bulan-bulan awal musim.

Upaya meraih promosi berlanjut di Girona

Sementara Atletico berencana melanjutkan pembicaraan dengan perwakilan sang pemain menjelang bursa transfer musim panas, fokus Dzodic saat ini tetap membantu Almeria kembali ke kasta tertinggi sepakbola Spanyol. Tim asuhan Pimienta kini menempati peringkat kedua klasemen Liga 2 dengan 26 poin dari 12 pertandingan, tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Castellon. Mereka akan berupaya menjaga tekanan itu saat bertandang menghadapi Girona pada pekan ke-13, Minggu, 8 November.