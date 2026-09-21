Derbi Madrid yang digelar kemarin sore di Riyadh Air Metropolitano memicu seribu kontroversi. Atletico menang 2-1 berkat gol Grimaldo lewat penalti dan David, yang mencetak gol ketiga secara beruntun. Sundulan Rudiger pada menit-menit akhir injury time tak berarti apa-apa. Namun, yang benar-benar memantik percikan adalah dua momen tidak adanya intervensi VAR dan wasit pada babak pertama, atas pelanggaran jelas dari Romero dan Kang-In Lee.





RESPONS ATLETICO - Dalam konferensi pers usai laga, José Mourinho datang membawa dua lembar kertas yang menampilkan pelanggaran yang dipermasalahkan, sambil menuduh wasit pertandingan sebagai: “Orang menyedihkan yang memimpin laga-laga kecil.” Respons Atletico pun tak lama datang. Beberapa menit lalu, mereka mengunggah di media sosial sebuah video printer yang mencetak selembar kertas dengan wajah Mourinho dan tulisan yang sangat jelas: “Hentikan pelecehan terhadap wasit sekarang juga”.





RUJUKANNYA - Rujukan dari tim media sosial Atletico sangat tepat sasaran. Setelah laga di Riyadh Air Metropolitano berakhir (ditentukan oleh penalti yang dikonversi Grimaldo dan mantan pemain Juve Jonathan David), Mourinho sempat hadir di konferensi pers dengan salah satu aksinya, menunjukkan kepada para jurnalis lembaran-lembaran cetak berisi foto dua dugaan pelanggaran yang layak kartu merah yang tidak dihukum oleh wasit (tekel dari Cuti Romero dan Kang-in Lee). "Kita sebenarnya bisa saja tidak perlu menggelar konferensi pers, seluruh cerita pertandingan ada di sini," kata pelatih Real Madrid itu, yang murka atas kartu merah untuk Dean Huijsen pada awal babak kedua. Los colchoneros, yang bukan kali pertama memberi respons media sosial semacam ini (cukup melihat kasus bursa transfer musim panas antara Julian Alvarez dan Barcelona), menggunakan gambar perangkat teknologi yang sama seperti milik Special One - printer - untuk meminta diakhirinya tekanan terus-menerus terhadap perangkat wasit.