Atlético Madrid menutup pintu rekonsiliasi dengan Álvarez... dan menyambut "pukulan telak" bagi Barcelona

Kepergian Julián Álvarez dari Atlético Madrid kini hanya tinggal menunggu waktu, karena hubungan antara kedua belah pihak telah menemui jalan buntu.

Setelah pernyataannya pasca pertandingan Argentina melawan Austria, penyerang berusia 26 tahun ini menimbulkan kehebohan besar di bursa transfer.

Menurut media Spanyol, pemain timnas Argentina tersebut telah menyampaikan niatnya untuk hengkang kepada manajemen klub dalam pertemuan yang digelar sebelum Piala Dunia, bahkan laporan menyebutkan bahwa ia telah memilih Barcelona sebagai tujuan utamanya.

Namun, pengumuman terbuka di hadapan para penggemar mengenai keinginannya untuk hengkang tersebut memicu ketidakpuasan yang besar di pihak Atlético Madrid.

Meskipun Atlético Madrid sebelumnya telah menerima gagasan kepergian Julián Álvarez, pengumuman keinginannya untuk hengkang justru ditanggapi dengan penolakan keras, menurut surat kabar “Sport”.

Bahkan, CEO Atlético Madrid, Gil Marín, memecah keheningannya untuk menegur penyerangnya tersebut. Sementara di internal klub, laporan menyebutkan bahwa Diego Simeone, yang menuntut komitmen penuh dari semua pemainnya, telah menutup pintu rekonsiliasi.

Pelatih asal Argentina itu tidak lagi ingin mempertahankan pemain yang secara jelas menyatakan keinginannya untuk hengkang, dan tidak lagi berusaha meyakinkannya untuk tetap tinggal.

Direktur olahraga Atlético Madrid, Mateo Alemany, menyadari perlunya menyelesaikan kesepakatan penjualan pemain tersebut. Namun, manajemen klub bersikeras untuk tetap memegang kendali atas negosiasi.

Di sinilah letak hambatan utama yang dihadapi Barcelona, karena memperkuat barisan pesaing langsung dengan cara apa pun bukanlah pilihan yang dapat diterima.

Menurut surat kabar “Sport”, manajemen Atlético Madrid masih menuntut pembayaran tunai sebesar 150 juta euro untuk menyetujui kepindahan sang pemain ke Katalonia.

Pembayaran bertahap maupun pertukaran pemain sama sekali tidak dipertimbangkan. Baik Ferran Torres, Marc Casado, maupun pemain lain yang ditawarkan oleh Deco, tidak akan mengubah sikap klub.

Menurut laporan, tawaran awal sebesar 90 juta euro ditambah 10 juta euro sebagai insentif telah ditolak tanpa bahkan dipertimbangkan.

Satu-satunya pengecualian yang mungkin mengubah sikap Atlético Madrid adalah Arsenal. The Gunners akan dapat memasukkan Victor Giocuris ke dalam kesepakatan, ditambah biaya transfer yang besar, sebuah skema yang sesuai dengan para pengambil keputusan di Atlético Madrid.

Barcelona tampaknya menyadari besarnya kesulitan yang kini mengelilingi kesepakatan tersebut, sehingga mereka memulai negosiasi dengan bintang internasional Harry Kane.