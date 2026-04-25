Atlético Madrid mengalahkan Athletic Bilbao dan kini dapat fokus pada laga melawan Arsenal

Atlético Madrid berhasil mengantongi tiga poin meski tak bermain gemilang. Dalam laga kandang melawan Athletic Bilbao, tim asuhan Diego Simeone mengalami kesulitan dan baru tampil kuat terutama pada 15 menit setelah babak kedua dimulai. Skor akhir 3-2 di Madrid.

Babak pertama di Stadion Riyadh Air Metropolitano sama sekali tidak menarik. Tim tuan rumah, kecuali peluang sundulan kecil dari Alexander Sørloth, hampir tidak menciptakan apa-apa. Tim tamu pun jarang mengancam gawang Jan Oblak, namun berhasil mencetak gol pembuka. Dari tendangan sudut, Aitor Paredes menyundul bola dengan apik dan mengejutkan kiper asal Slovenia itu: 0-1.

Atlético tampil jauh lebih tajam setelah istirahat. Beberapa menit setelah babak kedua dimulai, gol penyeimbang sudah tercipta. Antoine Griezmann mendapat bola dengan sedikit keberuntungan di kakinya—melalui tumit seorang bek—dan melesakkan bola di bawah kiper: 1-1. Seolah-olah Simeone telah menurunkan tim yang berbeda ke lapangan, karena tak lama kemudian Sørloth juga mencetak gol menjadi 2-1 setelah kombinasi apik di kotak penalti.

Di sisa babak kedua, kedua tim masih mendapat beberapa peluang. Gorka Guruzeta melihat upayanya melebar tipis di samping tiang gawang, sementara Sørloth juga memiliki peluang untuk mencetak gol keduanya. Pada peluang terbesar, di mana ia mendapat tiga upaya mencetak gol berturut-turut, ia akhirnya dianulir karena hands.

Tim tamu berusaha memaksakan gol penyeimbang, namun peluang besar tak kunjung datang. Selalu ada bek yang menghalangi, atau tembakan-tembakan itu melambung tinggi di atas gawang Oblak.

Di menit-menit akhir, Sørloth dikirim ke area dalam dan menentukan hasil pertandingan. Ia menendang bola keras dengan kaki kirinya ke jaring: 3-1. Namun, itu belum berakhir. Guruzeta akhirnya melakukan apa yang sebelumnya tidak ia lakukan: mencetak gol. Ia menyundul umpan silang dengan indah ke belakang Oblak, tetapi golnya datang terlambat bagi tim Ernesto Valverde. Skor akhir: 3-2.

Dengan kemenangan ini, Atlético menjalani laga uji coba yang sangat baik. Rabu mendatang, laga leg pertama Liga Champions akan digelar. Di kandang sendiri, Arsenal akan menjadi lawannya.