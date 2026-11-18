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Atletico Madrid mengonfirmasi bahwa Ademola Lookman mengalami keseleo lutut tingkat berat saat membela Nigeria. Klub Spanyol itu mengetahui tingkat keparahan cedera yang sebenarnya setelah melakukan pemeriksaan medis sendiri, berbeda dari diagnosis awal tim nasional.

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Lookman mengalami cedera lutut serius

Atletico mendapat kabar buruk terkait cedera setelah jeda internasional terakhir. Klub mengonfirmasi bahwa Lookman mengalami keseleo lutut tingkat berat. Cedera itu terjadi saat Lookman membela Nigeria di laga internasional.

Penyerang tersebut mengalami cedera serius itu dalam pertandingan negaranya melawan Tanzania pada 13 November. Lookman langsung kembali ke ibu kota Spanyol untuk menjalani pemeriksaan medis menyeluruh. Atletico Madrid ingin mengetahui sepenuhnya tingkat keparahan cedera itu sebelum menetapkan rencana pemulihannya secara pasti.

Atletico menyampaikan diagnosis yang berbeda dari diagnosis awal Nigeria

Hal yang paling mengkhawatirkan dari kabar resmi mengenai cedera ini adalah perbedaan hasil pemeriksaan medis. Staf medis Nigeria awalnya meyakini sang penyerang hanya mengalami cedera ringan.

Namun, Atletico segera mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Klub menyatakan: "Meski tim medis tim nasional Nigeria awalnya melaporkan bahwa sang penyerang mengalami keseleo ringan, staf medis klub kami memeriksa pemain tersebut setelah ia kembali ke Madrid, melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan memastikan tingkat keparahan cederanya secara pasti."

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Pemeriksaan medis menyeluruh membenarkan kekhawatiran

Perbedaan mencolok antara kedua hasil pemeriksaan medis itu menunjukkan alasan Atletico bersikeras melakukan pemeriksaan menyeluruh sendiri. Klub langsung mengevaluasi sang pemain setibanya ia kembali di fasilitas latihan mereka.

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Keseleo lutut tingkat berat menandakan masalah yang jauh lebih serius daripada yang awalnya diduga tim nasional. Cedera jenis ini memerlukan penanganan yang sangat hati-hati agar sang pemain dapat pulih sepenuhnya dengan aman.

Staf medis klub kini akan menangani sepenuhnya situasi tersebut. Mereka telah menyusun langkah-langkah yang akan segera dijalani pemain tim nasional Nigeria itu.

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Sang penyerang memulai proses rehabilitasi yang berat

Lookman kini harus menjalani perawatan di Madrid untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Atletico Madrid mengonfirmasi bahwa sang penyerang akan segera memulai sesi fisioterapi khusus.

Selain menjalani perawatan medis utama, Lookman akan melakukan latihan rehabilitasi khusus di pusat kebugaran. Klub memilih untuk tidak menetapkan jadwal pasti bagi kembalinya sang pemain ke pertandingan kompetitif.