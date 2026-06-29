Atlético Madrid mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pengganti Griezmann dari Paris Saint-Germain

Atlético Madrid bersiap untuk memulai aktivitas resminya di bursa transfer musim panas, dan diperkirakan akan mengumumkan dua kesepakatan dalam beberapa hari ke depan.

Menurut surat kabar "Marca", klub asal Madrid tersebut telah menyelesaikan transfer Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) dan Kang In Lee (Paris), untuk memperkuat skuad asuhan Diego Simeone menjelang musim 2026-2027.

Di antara kedua transfer baru ini, bakat Kang In Lee sangat menonjol. Ia pernah berlatih di Spanyol bersama Valencia dan bermain untuk beberapa klub Eropa, termasuk Mallorca. Gelandang serang asal Korea Selatan ini kembali ke La Liga dengan ambisi besar untuk membuktikan dirinya dalam peran kreatif di proyek Atlético Madrid, di mana ia harus mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan Antoine Griezmann.

Kang In Lee bersiap menghadapi tantangan baru di tim di mana ia akan memainkan peran yang jauh lebih menonjol dibandingkan saat di Paris Saint-Germain, yang telah menyepakati detail transfer dengan Atlético.