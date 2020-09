Debut Kinclong Di Atletico Madrid, Luis Suarez: Saya Butuh Udara Segar

Striker , Luis Suarez (33 tahun), mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan atmosfer baru di balik keputusannya meninggalkan .

Suarez telah menghabiskan enam tahun terakhir [sejak musim 2014/15] bersama Barcelona. Pada Jumat (25/9), bomber asal itu resmi diangkut Atletico senilai €6 juta.

Teraktual, Suarez menandai debut manis bareng Atleti dengan torehan dua gol dan satu assist saat Los Colchoneros kalahkan Granada pada jornada ketiga LaLiga dengan skor 6-1 Stadion Wanda Metropolitano, Minggu (27/9).

Hebatnya lagi, Suarez baru diturunkan pada menit ke-71. Ia menggantikan Diego Costa dan Atletico tengah unggul 3-0.

Diego Costa, Angel Correa, dan Joao Felix masing-masing mencetak tiga gol pertama Atletico. Suarez memberikan assist kepada Marcos Llorente untuk gol keempat sebelum mengemas sepasang gol penutup kemenangan tim barunya.

1 - Luis Suárez has become the first player to score and assist on his LaLiga debut for Atlético de Madrid in the 21st century and also the first debutant to score a brace for the Red-And-Whites. Spectacular. pic.twitter.com/UnDpb3CZoz