Atlético Madrid kehilangan dua pemain andalannya menjelang laga puncak melawan Barcelona

Di tengah ketegangan yang tersembunyi menjelang pertandingan besar, Atlético Madrid mendapat pukulan ganda menjelang laga puncak yang dinanti-nantikan dan berpotensi menentukan banyak hal dalam musim ini.

El Rojiblancos mengumumkan pada hari Rabu ini bahwa dua pemain penting mereka mengalami cedera setelah jeda internasional berakhir, yaitu: pemain Amerika Serikat Johnny Cardoso dan pemain Norwegia Alexander Sørloth.

Barcelona dijadwalkan bertemu Atletico Madrid pada 4 April di La Liga, setelah jeda internasional berakhir, lalu keduanya akan kembali bertanding pada 8 dan 14 April dalam leg pertama dan kedua perempat final Liga Champions.

Atlético Madrid menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa Cardoso mengalami cedera otot di paha kiri saat bermain bersama timnas AS melawan Belgia, di mana ia meninggalkan lapangan pada jeda babak pertama. Pemain tersebut diperkirakan akan memulai program rehabilitasi dalam beberapa hari ke depan.

Kardoso dipastikan absen dalam laga melawan Barcelona di La Liga karena skorsing, sementara keraguan besar mengemuka mengenai kemampuannya untuk tampil dalam laga Liga Champions melawan tim Catalan tersebut.

Sedangkan Alexander Sørloth mengalami cedera di area kepala selama pertandingan timnas Norwegia melawan Swiss, dan harus dijahit beberapa jahitan, sementara pemain tersebut akan menjalani pemeriksaan medis mendetail untuk menentukan tingkat keparahan cedera dan lama absennya.

Cedera Sorloth menimbulkan keraguan mengenai partisipasinya dalam laga melawan Barcelona di La Liga pada Sabtu mendatang, karena penerapan protokol gegar otak yang biasanya mengharuskan pemain absen selama 7 hingga 10 hari. Meskipun demikian, kemungkinan ia bisa tampil dalam laga Liga Champions tetap terbuka, tergantung pada perkembangan kondisinya.

Perlu dicatat bahwa Atlético Madrid bersiap menghadapi Barcelona dalam tiga pertandingan krusial dalam sepuluh hari ke depan, termasuk satu laga di La Liga, serta dua leg di Liga Champions.

Saat ini, Atlético Madrid berada di peringkat keempat klasemen La Liga dengan 57 poin, hanya tertinggal satu poin dari Villarreal yang berada di peringkat ketiga. Di sisi lain, Barcelona memimpin klasemen dengan 73 poin, unggul empat poin dari Real Madrid yang berada di peringkat kedua.

Cedera-cedera ini terjadi pada saat yang sangat kritis bagi tim asuhan pelatih Diego Simeone, yang membutuhkan semua pemain intinya di salah satu periode tersulit musim ini.