Atlético Madrid hampir mencapai kesepakatan dan akan membayar 45 juta euro untuk gelandang asal Liga Premier

Atlético Madrid tampaknya akan segera memperkuat skuadnya dengan João Gomes, demikian dilaporkan Ben Jacobs dari The Athletic. Selain itu, jurnalis asal Inggris tersebut mengetahui bahwa dua klub Inggris ingin merebut target transfer klub asal Madrid tersebut.

Gomes akan bergabung dari Wolverhampton Wanderers, yang terdegradasi dari Liga Premier musim ini. Pemain Brasil berusia 25 tahun itu telah tampil dalam 33 pertandingan untuk Wolves musim ini dan mencetak satu gol.

Menurut Jacobs, kedua klub tersebut sedang dalam pembicaraan lanjutan melalui perantara. Kesepakatan lisan senilai sekitar 45 juta euro tampaknya akan tercapai. Pakar transfer Nicolò Schira mengetahui bahwa Gomes akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031, dengan gaji tahunan sebesar 4,5 juta euro.

Selain itu, Jacobs melaporkan bahwa Atlético juga tertarik pada Éderson, dengan siapa kesepakatan lisan telah dibuat. Namun, belum ada kesepakatan yang tercapai dengan Atalanta. Akibatnya, menurut Jacobs, ada pesaing yang mengintai: Manchester United dan Arsenal juga dilaporkan tertarik pada gelandang Brasil tersebut.

Atléti baru saja kalah dari Arsenal (1-0) pekan lalu, sehingga gagal lolos ke babak final Liga Champions. Pertandingan leg pertama berakhir imbang 1-1.

Di LaLiga, tim asuhan Diego Simeone saat ini berada di peringkat keempat, lima poin di belakang Villareal. Dengan empat putaran tersisa, Atléti masih harus mengejar ketertinggalan yang cukup besar untuk finis di posisi ketiga.

Meskipun berada di posisi keempat, tim asal Madrid ini sudah memastikan tiket ke Liga Champions. Empat tim teratas LaLiga lolos langsung ke kompetisi bergengsi tersebut, sementara tim peringkat kelima akan bertanding di Liga Europa.