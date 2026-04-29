Atlético Madrid berhasil mengalahkan Arsenal yang tampil lemah di semifinal Liga Champions; Makkelie menjadi tokoh utama

Dua leg semifinal Liga Champions antara Atlético Madrid dan Arsenal masih sangat terbuka. Pada Selasa lalu, leg pertama di Spanyol berakhir imbang 1-1, setelah Viktor Gyökeres dan Julián Álvarez masing-masing mencetak gol dari titik penalti. Leg kedua di Emirates Stadium akan digelar Selasa depan.

Di antara penonton di tribun, Raja Spanyol Felipe menyaksikan bahwa ancaman serius pertama datang dari Arsenal. Mantan pemain PSV, Noni Madueke, memberikan umpan kepada Piero Hincapié, yang sayangnya gagal menyarangkan bola ke gawang. Atlético membalas melalui Álvarez, yang tendangannya berhasil ditepis oleh David Raya.

Itu adalah dua momen langka dalam babak pertama yang mengecewakan, yang sedikit lebih hidup berkat penampilan gemilang Madueke. Pemain sayap itu dengan cerdik membebaskan diri dan melanjutkan aksinya dengan tendangan berbahaya, yang melenceng satu meter dari gawang Jan Oblak.

Menjelang akhir babak pertama, Arsenal menemukan ruang di lini tengah pertahanan Spanyol. Gyökeres hampir melepaskan tembakan, namun ia ditabrak dari belakang oleh mantan pemain Feyenoord, Dávid Hancko. Makkelie meniup peluit untuk penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh Gyökeres sendiri: 0-1.

Atlético memulai babak kedua dengan agresif dan mengancam melalui Ademola Lookman dan Antoine Griezmann. Pertama, pemain Nigeria itu melepaskan tembakan keras ke arah Raya, namun bola pantul tidak dapat dimanfaatkan oleh Griezmann yang berlari masuk dan tampak frustrasi.

Dari serangan berikutnya, Atlético akhirnya mendapat hasil yang pantas. Tendangan keras Marcos Llorente mengenai lengan Ben White yang terulur dan setelah pemeriksaan VAR, Makkelie memutuskan untuk menunjuk titik penalti. Álvarez mencetak gol yang mematikan: 1-1.

Atlético sedang dalam performa terbaiknya dan terus memburu keunggulan, yang tentu saja pantas mereka dapatkan berdasarkan penampilan di babak kedua. Griezmann kembali nyaris mencetak gol, namun setelah umpan matang dari Lookman, tendangan pemain Prancis itu membentur mistar gawang.

Arsenal lolos dari tekanan dan peluang besar berikutnya pun kembali menjadi milik Atlético. Lookman dengan cerdik mengelabui lawan langsungnya melalui gerakan cepat, namun ia gagal memilih sudut tembakan yang tepat sehingga memberi kesempatan kepada Raya untuk melakukan penyelamatan.

Tak lama setelah Álvarez terpaksa keluar lapangan akibat terjatuhnya Eberechi Eze yang tidak beruntung, penyerang itu dengan mudah melewati kaki Hancko. Makkelie meniup peluit untuk penalti, tetapi dipanggil ke layar oleh VAR Dennis Higler dan menarik kembali keputusannya.

Atleti tampak sedikit terkejut oleh momen menegangkan itu dan berhasil bertahan dengan baik di menit-menit akhir. Arsenal gagal memanfaatkannya, dan lolos lagi di masa injury time ketika tendangan keras pemain pengganti Nahuel Molina meleset beberapa sentimeter di atas gawang: 1-1.



