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Masa depan Martin Zubimendi bersama Arsenal terancam berakhir lebih cepat. Mimpi bermain di Liga Primer Inggris justru berubah menjadi pengalaman yang tidak berjalan sesuai harapan, seiring berkurangnya peran sang gelandang dalam rencana pelatih Mikel Arteta dan minimnya menit bermain di lapangan.

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Gelandang asal Spanyol itu sempat yakin proyek Arsenal adalah pilihan terbaik bagi kariernya. Kini, keraguan mulai menyusup ke dalam pertimbangannya dan membuka peluang untuk hengkang demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar serta merebut kembali posisi yang pernah menjadikannya salah satu gelandang terbaik di Eropa.

Menurut surat kabar Spanyol AS, Arsenal telah menetapkan nominal yang harus dipenuhi untuk melepas Zubimendi. Minat terhadap sang pemain terus meningkat dari sejumlah klub Spanyol, dengan Atletico Madrid berada di barisan terdepan, sementara Chelsea turut memantau perkembangan situasinya.

Kepindahan Zubimendi ke Arsenal bukan sekadar langkah baru dalam karier profesionalnya. Itu adalah keputusan yang matang, di mana ia memilih proyek di Inggris di atas semua tawaran lain setelah memutuskan untuk tidak menunggu langkah Real Madrid, yang tak kunjung menentukan sikap atas transfer tersebut tepat waktu.

Sang pemain mengawali petualangannya di London dengan positif dan menampilkan performa yang memperkuat keyakinan bahwa ia mampu menembus susunan pemain Arteta. Namun, keadaan berubah secara perlahan. Musim kedua menjadi lebih rumit setelah perannya dalam rencana pelatih asal Spanyol itu berkurang.

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Berbagai indikasi menunjukkan bahwa Zubimendi tidak lagi mendapatkan posisi yang ia harapkan saat bergabung dengan tim. Persaingan di lini tengah sangat ketat, dan sejumlah nama berada di atasnya dalam urutan pilihan Arteta, di antaranya Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Mikel Merino.

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Menghadapi situasi ini, mantan pemain Real Sociedad tersebut untuk pertama kalinya mulai serius mempertimbangkan untuk meninggalkan Arsenal. Ia menyadari bahwa bertahan di London bisa membuatnya kehilangan menit bermain yang ia butuhkan untuk menjaga performa dan posisinya di level internasional.

Menurut laporan tersebut, Zubimendi terbuka terhadap semua opsi yang tersedia dan tidak menutup kemungkinan kembali ke Liga Spanyol, jika ia menemukan proyek yang memberinya kepercayaan dan peran yang saat ini tidak ia dapatkan.

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Atletico Madrid Bergerak, Chelsea Memantau

Situasi Zubimendi menarik perhatian sejumlah klub Eropa, terutama Atletico Madrid, yang berupaya membawanya kembali ke Spanyol dengan memanfaatkan ketidakpuasan yang dialami sang pemain di Arsenal.

Minat tersebut tidak hanya datang dari Atletico. Klub-klub Spanyol lainnya juga memantau situasi sang gelandang, sementara Chelsea masuk dalam daftar peminat yang mengikuti perkembangan masa depannya, mengingat The Blues menghargai kemampuan teknisnya serta kapasitasnya dalam membangun serangan dan mengatur tempo permainan.

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Zubimendi juga mendapat apresiasi khusus dari Xabi Alonso, yang pernah bekerja dengannya selama berada di akademi Real Sociedad dan menjadi salah satu pengagum terbesar potensinya, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol tersebut.

Kembali ke LaLiga tampak menjadi pilihan yang menarik bagi sang pemain, terlebih karena ia sangat mengenal atmosfer kompetisi tersebut dan sudah membuktikan kemampuannya tampil gemilang dengan seragam Real Sociedad sebelum menjajal Liga Primer Inggris.

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Timnas Spanyol Ungkap Krisis Zubimendi

Kesulitan Zubimendi tidak hanya terjadi di Arsenal, tetapi juga merambah ke timnas Spanyol. Ia menghadapi persaingan ketat untuk posisi gelandang bertahan dengan kehadiran Rodri, yang tetap menjadi pilihan utama pelatih Luis de la Fuente ketika dalam kondisi bugar.

Dengan absennya bintang Manchester City itu akibat cedera pada jeda internasional terakhir, Zubimendi mendapat kesempatan tampil sebagai starter dalam dua pertandingan. Ia berhasil memanfaatkannya untuk membuktikan kemampuannya dan kembali menjadi sorotan di kancah Eropa.

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Namun, penampilan tersebut sekaligus kembali memunculkan pertanyaan mengenai situasinya di Arsenal, terutama karena sang pemain memiliki kemampuan untuk memainkan peran yang lebih besar. Sayangnya, persaingan di klub London itu menghalanginya mendapatkan kesempatan yang dinantikan.

AS menilai situasi Zubimendi mencerminkan sulitnya persaingan di timnas Spanyol, yang memiliki deretan gelandang luar biasa. Akan tetapi, masalah terbesar bagi sang pemain justru ada di London, di mana ia tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya.

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70 Juta Euro Memisahkan Zubimendi dari Pintu Keluar

Meski sang pemain kemungkinan ingin menjalani petualangan baru, kepergiannya dari Arsenal tidak akan mudah, setelah klub Inggris tersebut menetapkan syarat finansial yang jelas untuk melepasnya.

Manajemen Arsenal mematok harga 70 juta euro untuk melepas Zubimendi. Nominal tersebut mencerminkan keteguhan klub dalam menjaga nilai dan potensi sang pemain, meski perannya di tim berkurang dalam beberapa waktu terakhir.

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Surat kabar Spanyol tersebut meyakini bahwa Zubimendi layak dihargai sebesar itu, mengingat kemampuan teknisnya dan apa yang telah ia tunjukkan sebelum pindah ke Inggris. Namun, pertanyaannya tetap sama: apakah klub-klub peminat siap memenuhi tuntutan finansial Arsenal?

Dengan demikian, sang pemain kini benar-benar berada di persimpangan jalan: terus berjuang merebut tempat utama dalam proyek Arteta, atau mengakhiri petualangannya di Inggris dan kembali ke Spanyol demi peran yang lebih besar, yang dapat memulihkan kepercayaan dirinya dan menjamin tempatnya di timnas.