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Atlético Madrid meraih kemenangan yang diraih dengan susah payah di LaLiga pada Sabtu. Berkat awal laga yang gemilang, Atlético akhirnya mengalahkan Elche dengan skor tipis 2-3. Dengan 34 poin, Atlético Madrid kini berada di antara pemuncak klasemen FC Barcelona (36) dan Real Madrid (33) yang membuntuti mereka, meski kedua rival itu masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

Laga dimulai dengan sangat baik bagi Atleti, yang sudah unggul dua gol sebelum tujuh menit berlalu. Setelah Alejandro Grimaldo sukses mengeksekusi penalti, Lee Kang-in mengubah skor menjadi 0-2 berkat tekanan yang sangat baik.

Kesalahan pemain timnas Spanyol Marc Pubill membuat Elche kembali ke dalam pertandingan. Umpan baliknya kepada Jan Oblak terlalu pendek, dan sang kiper tak berdaya menghadapi tembakan keras Martim Neto yang datang menyambar bola.

Namun, masih ada satu gol lagi pada babak pertama. Atlético membangun serangan yang indah. Saat Álex Baena tampak hendak menembak, ia justru menahan bola sejenak dan mengoper kepada Julián Álvarez yang merangsek masuk. Álvarez menuntaskannya dengan tenang.

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Buba Sangaré segera kembali membuat pertandingan menegangkan selepas jeda lewat tembakannya yang berbelok arah setelah mengenai Dávid Hancko. Babak kedua berlangsung sengit, tetapi Elche pada akhirnya tidak memiliki kualitas yang cukup untuk meraih hasil. Elche berada di posisi ke-19, meski Valencia dan Levante, yang saat ini menempati posisi aman ke-17 dan ke-16, hanya unggul satu poin.